特朗普晤澳洲總理　雙方簽署稀土及關鍵礦產協議

中國加強限制稀土出口，以及中美貿易關係緊張升溫之際，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於10月20日在白宮與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會晤， 雙方簽署一項稀土和關鍵礦產協議，以增加美國獲取資源的穩定性。



2025年10月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）。（Reuters）

特朗普表示，該協議已經談判了四、五個月。阿爾巴尼斯形容，這是一條耗資85億美元的管道，「我們（澳洲）已經準備好啟動」。

路透社報道，該協議的條款尚未完整公佈。兩位領導人表示，協議的部分內容涉及礦產加工。阿爾巴尼斯表示，兩國將在未來6個月內，為聯合項目投入10億美元。

特朗普支持澳英美聯盟協議

另外，雙方談及美國前總統拜登（Joe Biden）任內簽定的澳英美聯盟（AUKUS）協議，當中包括價值3,680億澳元（約1.8萬億港元）的美國核潛艇出口協議。特朗普首次對AUKUS給予了大力支持，稱該項目正在全力推進。