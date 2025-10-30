美媒：G7將成立關鍵礦產聯盟　抗衡中國主導地位

彭博社10月30日報道，七國集團（G7）將宣布成立一個新聯盟，以確保在人工智能、電動車和國防等行業所需關鍵礦產的穩定供應，抗衡中國在該領域的主導地位。



據《政治報》（Politico）同日報道，加拿大正主導七國集團致力抵禦中國在對全球關鍵礦產供應的壟斷地位，這些礦產對人工智能、導彈等眾多領域至關重要。

2013年2月2日，中國白雲鄂博稀土礦。白雲鄂博是中國內蒙古的一個礦業小鎮。鎮北部的礦區是世界上已發現的最大稀土金屬礦床之一。（Getty）

據報道，加拿大本周在多倫多舉行的峰會上啟動「關鍵礦產生產聯盟」（Critical Minerals Production Alliance）。

報道指，加拿大此舉旨在削弱中國對關鍵礦產供應的牢固掌控。這些礦產是現代科技的關鍵組成部分，包括風力渦輪機、電動車以及從導彈、無人機到核潛艇等一系列軍事應用。中國對稀土礦開採和加工的控制，包括從去年10月實施的出口管制，都迫使七國集團不得不正視這個問題。

七國集團預計將公佈成員國為增加綠色科技和國防供應鏈所需關鍵礦產供應而作出的「堅定承諾」。此前，各方已就此進行了數月的談判，談判於今年6月在加拿大阿爾伯塔省舉行的七國集團領導人峰會後展開。

加拿大能源和自然資源部長Tim Hodgson表示：「他們出於地緣政治或經濟脅迫的目的，試圖限制這些材料的供應，這不符合任何人的利益。」他並未點名中國。

Hodgson已與盟國和企業就該計劃進行了數月的談判。

2017年5月26日，在意大利西西里（Sicily）舉行的七國集團（G7）峰會開始之前，G7國家旗幟以及歐盟的旗幟矗立在當地古老圓形劇場的舞台上。（Reuters）

根據POLITICO報道，包括英國、美國、加拿大、義大利、日本、德國和法國在內的七國集團將於31日（周五）宣布這項聯盟。多位官員透露，該公告將包含與產業參與者達成的協議。