G7同意團結應對中國稀土出口管制　以實現稀土供應多元化

歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）周四（10月16日）表示，七國集團（G7）財政部長們同意團結起來，並協調應對中國稀土出口管制的短期措施，並實現稀土供應多元化。



路透社報道，東布羅夫斯基斯在美國華盛頓特區出席國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行會議時，表示中國目前主導全球稀土供應鏈，世上80%至90%的稀土來自中國。

他說：「很明顯，G7成員國對中國最新的出口管制措施有着共同的擔憂，這些措施不僅擴大了涵蓋的礦產範圍，還涵蓋了價值鏈，並具有相當廣泛的域外條款。」

2025年7月26日，代表鈧 (Sc)、釔 (Y)、釹 (Nd)、鑭 (La) 等稀土元素的立方體以金字塔形式堆疊在中國國旗前。（Getty）

東布羅夫斯基斯還表示：「我們一方面同意協調這項工作，另一方面同意與中國官員合作尋求一些短期解決方案。但從概念上講，很明顯我們需要繼續進行這項工作，這並不是什麼新鮮事，即實現供應鏈的多樣化和彈性。」

加拿大財長商鵬飛（François-Philippe Champagne）周四表示樂觀，認為面對中國收緊稀土出口管制，G7能夠「從依賴走向韌性」。