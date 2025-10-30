習近平晤特朗普：讓中美關係這艘大船平穩前行

國家主席習近平10月30日上午抵達韓國釜山，出席亞太經合組織（APEC）峰會。習近平抵達後，在金海國際機場與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會面。這是習近平與特朗普繼2019年後再度會面。習近平向特朗普表示，作為中美的掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。



據韓國先驅報（The Korea Herald）報道，習近平30日（周四）抵達釜山金海國際機場，這是他11年來首次訪問韓國。

2025年10月30日，韓國釜山，亞太經合組織（APEC）峰會舉行期間，國家主席習近平（左三）在金海國際機場與美國總統特朗普（Donald Trump，不在）舉行雙邊會晤並發表講話。（Reuters）

報道指，這是自2019年6月在日本大阪舉行的二十國集團峰會期間，習近平與特朗普的再次會晤，也是自特朗普今年1月重返白宮以來，中美兩國元首的首次會晤。

習近平在會面期間向特朗普表示，自特朗普今年就任總統以來，兩人曾舉行3次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定。

前幾天，兩國經貿團隊在吉隆坡舉行新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為我們今天的會晤提供了必要條件。

中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。

習近平指，面對風浪和挑戰，他與特朗普總統作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。