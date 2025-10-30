習特會・有片｜雙方會談結束　會面時長約100分鐘｜最新

中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）的會談10月30日早上在韓國釜山登場，今次是兩人自2019年於日本大阪召開的G20峰會見面後，時隔6年再次實現會晤。會面前夕，中方表示願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果。習近平與特朗普分別率領中美團隊在香港時間10時於韓國釜山進行閉門會議，會議在當地時間中午12時50分（香港時間11時50分）左右結束，雙方團隊會談持續約100分鐘。本文會持續更新有關這次「習特會」的消息。



【12:08】在與習近平結束會談後，特朗普在釜山金海國際機場登上總統專機，啟程離開韓國，直播畫面可見特朗普在離開前與韓國政府人員握手並短暫交流。特朗普在結束會談後未回應在場傳媒問題，也未對今次會議置評。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為特朗普在結束與習近平會晤後，於金海國際機場登上總統專機，啟程離開韓國。（Reuters）

【11:55】習近平與特朗普的閉門會議現已結束，會面時長約1小時40分鐘。直播畫面可見中美首腦步出會場，兩人各自乘專車離開，預料習近平將繼續訪韓國行程，並出席APEC峰，特朗普將乘總統專機返回美國。

【11:17】韓國先驅報（The Korea Herald）指，「習特會」預計將持續約兩個小時，特朗普將在會議結束後立即啟程返回華府，預料特朗普或在中午12時55分左右出發返程。

白宮早前發文指，白宮已準備好萬聖節活動裝扮。韓國先驅報預料特朗普返程旨在趕回國參加節日活動。

【11:15】特朗普與習近平進行的會晤中表示，美國和中國已經達成了很多共識，現在還會達成更多共識，「我相信我們將建立長期良好的關係」。

2025年10月30日，韓國釜山，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場與國家主席習近平（右）會面，兩人相視一笑並握手。（Reuters）

中美團隊成員曝光 何立峰、王毅、蔡奇等與會

【10:25】根據現場畫面，可見出席會談的中美團隊官員，其中中方團隊成員包括，中國國務院副總理何立峰、中共中央書記處書記蔡奇、中共中央政治局委員、外交部長王毅、外交部副部長馬朝旭、商務部部長王文濤、國家發展改革委主任鄭柵潔。

美方團隊包括，財長貝森特（Scott Bessent）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles ）、美國駐華大使龐德偉（David Perdue，又譯珀杜）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為特朗普與習近平分別帶領團隊進行會晤。（Reuters）

【10:24】習近平表示，中國也一直在推動就其他熱門議題進行和平談判。習近平期待與特朗普就對中美都至關重要的問題交換意見。當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

【10:23】習近平又對特朗普近期就加沙停火做出的巨大貢獻表示感謝。特朗普表示，今日有可能與中方簽署貿易協議，預期將與習近平進行一次富有成果的會面。

習近平：面對風浪與挑戰 中美首腦應作為掌舵人駕馭大局 令中美關係平穩前行

【10:21】習近平在與特朗普舉行會談時強調，中國的發展與讓美國再次偉大的願景是相輔相成，中美應是夥伴和朋友。中美貿易團隊已達成基本共識。中方願繼續與美方合作，為雙邊關係奠定堅實基礎。

習近平表示，面對風浪和挑戰，自己和特朗普作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。而自特朗普當選以來，「我們三次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定」。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為特朗普與習近平分別帶領團隊進行會晤。（Reuters）

習近平還強調，中國的發展振興同特朗普總統要實現的「讓美國再次偉大」是並行不悖的，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史的啟示，也是現實的需要。我願繼續同特朗普總統一道，為中美關係打下一個穩固的基礎，也為我們兩國各自發展營造良好的環境。

【10:16】習近平與特朗普帶領雙方團隊舉行會談，特朗普在會談前表示積極，稱「我確信我們將舉行一場非常成功的會晤」。特朗普還在會晤開始時說：「能與我的老朋友會面，真是莫大的榮幸，仔細想想，我們認識這麼久了。」

特朗普又稱：「我們將進行一些討論，我認為我們已經就很多事情達成了一致，現在我們將就更多事情達成一致。」

他補充：「習近平主席是一位偉大國家的偉大領導人，我們將建立長期良好的關係，很榮幸您能與我們在一起。」

【10:11】習近平與特朗普在會場內會晤，二人握手後轉身步入會議室舉行正式會面。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為習近平與特朗普在會議開始前握手，準備開始既定會議。（Reuters）

【10:01】央視新聞報道，習近平與特朗普在釜山舉行的會晤正式開始。

【09:51】網上影片可見，據信是習近平搭乘的汽車隨車隊駛離釜山機場前往會場。另一方面，特朗普所搭乘的汽車抵達會場，片中可見特朗普步入建築準備與習近平會晤。

【09:45】習近平到達韓國釜山，步出機艙向在場人士致意。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為習近平搭乘的專機飛抵韓國，他步出機艙向在場人士致意。（Reuters）

【09:37】直播畫面可見，習近平所搭乘的專機飛抵韓國釜山機場。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為習近平所搭乘的專機抵達釜山機場。（截圖自YouTube@hk01）

【09:28】新華社報道指，習近平所乘坐專機飛抵韓國。應韓國總統李在明邀請，出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議並對韓國進行國事訪問。

【09:02】路透社報道指，據信是習近平專機已飛抵韓國釜山，習近平將出席APEC峰會，並會見特朗普。特朗普所搭乘的直升機也飛往釜山，前往峰會召開的會場。

2025年10月30日，韓國釜山，據信是特朗普所搭乘的直升機飛抵釜山機場。（Reuters）

【08:49】習近平離開北京飛往韓國，預料當地時間上午10時與特朗普會面。央視新聞報道指，習近平所乘坐的專機即將飛抵韓國釜山。

特朗普擬磋商對華出口Blackwell晶片 美議員反對

【06:10】美國眾議院中國事務委員會（Joint China Commission）主席莫倫納（John Moolenaar）表示，已告知特朗普政府，指美國不應向中國出售最新的先進人工智能（AI）晶片，而應將這些晶片提供給致力於打造美國AI主導地位的本土企業。

據路透社，特朗普此前表示，可能將與習近平討論英偉達（Nvidia）Blackwell晶片。

【05:00】根據白宮指，會談於當地時間早上11時（香港時間早上10時）舉行，特朗普表示會晤預料歷時3至4小時。

在過去數天，特朗普曾談到可能與習近平討論英偉達（Nvidia）AI晶片、台灣、大豆、芬太尼、俄羅斯石油等議題。

↓ 特朗普10月29日已抵達韓國，並與韓國總統李在明會面，點擊了解情況 ↓

+ 5

中方：願同美方共同努力推動取得積極成果

中國外交部發言人郭嘉昆29日主持例行記者會時表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，此次會晤兩國元首將就事關中美關係戰略性、長遠性的問題，以及共同關心的重大問題深入溝通。

他稱中方願同美方共同努力，推動此次會晤取得積極成果，為中美關係穩定發展作出新指引，注入新動力。

2019年6月，特朗普和習近平在大阪G20峰會上會面。（Reuters）

習特會前夕 傳中企買入美國大豆

在兩人會面前夕，路透社引述兩名貿易消息人士稱，中國國有企業中糧集團本周購買三批美國大豆。