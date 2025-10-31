俄羅斯否認進行核試驗 指若有國家重啟核武測試 將採取相應行動
撰文：莊勁菲
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（30日）在社交平台發文指，因應其他國家正在進行核武測試，已指示五角大樓開始同等的測試。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，稱俄羅斯不知道目前有任何國家在進行核試驗；並指出，若有國家違反《全面禁止核試驗條約》，俄羅斯將採取相應行動。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）周三表示，俄軍已成功測試了具備核能力並採用核動力的超級魚雷「波塞冬」（Poseidon），以及「海燕」（Burevestnik）核動力巡航導彈。
佩斯科夫則表示：「我們希望有關『海燕』和『海神』飛彈試射的正確資訊已經傳達給了特朗普總統。在任何情況下，這些事件都絕不能被誤解為核試驗。」
他還重申普京的多次警告：「指若有國家違反《全面禁止核試驗條約》，俄羅斯將採取相應行動。」
美國副總統萬斯（JD Vance）表示，測試美國核武器庫對於確保國家安全至關重要。他說： 「需要明確的是，我們知道它確實能夠發揮作用，但必須持續不斷地維護，總統只是想確保我們做到這一點。」
全面禁止核試驗條約組織（CTBTO）負責人弗洛伊德（Robert Floyd）警告：「任何國家進行的任何爆炸性核武試驗，都將對全球防核擴散努力以及國際和平與安全造成損害和破壞。CTBTO的監測系統已做好準備，可以探測到任何此類試驗，並將數據提供給締約國。」
