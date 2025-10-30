特朗普同意韓國在美建造的核潛艇　還需10年才能完工？｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月30日在社交網站發文，表示有條件下允許韓國建造一艘核動力潛艇，還補充指這工作在費城（Philadelphia）造船廠進行。韓媒分析指，特朗普同意韓國涉及核領域在政治上具象徵意義，標誌華府對首爾發展核潛艇計劃態度轉軚。但據韓方官員指，就算快速作出決定，該潛艇也可能要到10年後或更晚才能完工。



綜合《韓國先驅報》、韓聯社報道，核潛艇即使用核反應堆所生成的動力作為驅動的潛艇，較傳統的柴電潛艇具有顯著優勢，包括更長的水下續航時間、更快的巡航速度和更強的隱身性能。一旦韓國擁有，將顯著提升國家的整體威懾能力。

目前只有包括中國、美國、俄羅斯、法國與英國在內的少數國家擁有核潛艇編隊。

2025年3月4日，英國皇家海軍一艘核動力攻擊潛艇在蘇格蘭法斯蘭的英國皇家海軍基地（HMNB）進行機動演練。（Getty）

湊齊「核燃料」最後一塊拼圖 卻仍需十年才能下水？

韓國海軍作戰司令姜東吉周四在國會上舉行的聽證會指出，建造核動力潛艇的開工日期尚未確定，但「即使很快做出決定，也可能要到2030年代中期或更晚才能完工」，距今長達十年，還預計核潛艇的排水量將超過5000噸，鈾濃縮度「在20%左右或以下，適用於維護和平目的」。

韓國國防部長安圭伯也在聽證會上指出，韓國已滿足建造核潛艇所需的大部份技術條件，還形容已經通過與美國合作才能取得的核燃料是「最後一塊拼圖」，但強調韓國至少需要建造4艘核動力潛艦才能維持有效防禦姿態。

受《韓美原子能協定》限制 因尋求加強盟友關係才同意建造？

韓國的核潛艇計劃此前一直受到《韓美原子能協定》限制，這協議禁止將核燃料用於軍事目的。韓國國家安保室長魏聖洛認為，有必要就此修訂現行的《韓美原子能協定》。

韓國國防分析研究所的研究員俞智勳表示，推動韓國擁有核潛艇符合美國戰略利益，因這將「有助於應對中國日益增長的海上軍事力量與朝鮮不斷升級的導彈威脅」，有助穩定區域安全，他還強調美國此舉，顯示華府對首爾的國防能力的信任，並期待韓國能在印太地區扮演較以往更強大的戰略角色。

2025年3月8日，圖為朝中社發布金正恩視察核潛艇項目的造船廠。（朝中社 Via Reuters）

美國建造韓國核潛艇是「雙刃劍」？

現任韓國潛艇研究所所長崔日則認為，特朗普今次同意韓國建造核潛艇，實質上是將戰略合作與政治做騷混為一談，並且形容此舉對韓國而言更是一把「雙刃劍」。

2025年10月30日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台發文，稱韓國將在費城（Philadelphia）造船廠建造這艘核動力潛艇，並指美國造船業「即將實現重大複興」。（Truth Social截圖）

他進一步解釋，韓國一方面可以直接借鑑美國技術縮短建造時間，但另一方面卻給韓國的戰略自主帶來阻礙，因「即使潛艇在美建造的，韓國也不能將作戰核心的這部份外判——作戰訓練、加油和基礎設施必須在韓完成」。