APEC峰會｜習近平講話全文　提出五點重申加強貿易合作

亞太經合組織（APEC）峰會10月31日於韓國慶州舉行，中國國家主席習近平在會上發表講話，強調各方需要共同維護多邊貿易體制及產業鏈供應等。以下為新華社刊登的習近平講話全文：



《共建普惠包容的開放型亞太經濟

——在亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議第一階段會議上的講話》

（2025年10月31日，慶州）

中華人民共和國主席 習近平

尊敬的李在明總統，

各位同事：

很高興來到韓國歷史文化名城慶州，同大家共謀亞太發展大計。感謝李在明總統和韓國政府的周到安排。

亞太經合組織成立30多年來，從勾畫亞太自由貿易區藍圖到推動建設亞太共同體，引領亞太地區走在全球開放發展前列，助力亞太成為全球經濟最具活力的地區。

當前，世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多。越是風高浪急，越要同舟共濟。我們要堅守亞太經合組織促進經濟增長、增進人民福祉的初衷，堅持在開放發展中分享機遇、實現共贏，推進普惠包容的經濟全球化，構建亞太共同體。為此，我提5點建議。

圖為2025年10月31日，習近平抵達APEC峰會會場，與東道主韓國總統李在明握手。（Reuters）

一是共同維護多邊貿易體制。踐行真正的多邊主義，提高以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制的權威性和有效性。堅持世界貿易組織改革的正確方向，維護最惠國待遇、非歧視等基本原則，推動國際經貿規則與時俱進，更好保障發展中國家正當權益。

二是共同營造開放型區域經濟環境。持續推進貿易和投資自由化便利化，深化財金領域合作，穩步推進區域經濟一體化進程。把握《區域全面經濟夥伴關係協定》高質量實施和《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》擴員契機，推動彼此對接、融合共進，為亞太自由貿易區建設聚勢匯能。

三是共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通。堅持「拉手」而不是「鬆手」、「延鏈」而不是「斷鏈」，積極尋找更多利益契合點，支持供應鏈開放發展。以《亞太經合組織互聯互通藍圖》實施10周年為契機，不斷做實做細硬聯通、軟聯通、心聯通，進一步夯實亞太地區開放發展基礎。

2025年10月30日，韓國釜山，圖為習近平飛抵韓國出席APEC峰會時，到場人士舉旗沿途歡迎。（新華社）

四是共同推進貿易數字化綠色化。充分發揮數字技術對跨境貿易的促進作用，推進無紙貿易、智慧海關等務實合作。破除各種綠色壁壘，拓展綠色產業、清潔能源和綠色礦產合作。中方在亞太經合組織首倡設立的亞太示範電子口岸網絡、綠色供應鏈網絡，已經成為區域貿易數字化綠色化合作的重要平台。

五是共同促進普惠包容發展。堅持以人民為中心的發展理念，著力解決發展不平衡問題，推動經濟全球化更加包容、更可持續，更好惠及地區全體人民。中方同各方合作推進高質量共建「一帶一路」，支持更多發展中國家實現現代化，為全球發展開闢新空間。中國已給予同我國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，願通過商簽共同發展經濟夥伴關係協定落實對非洲建交國實施100%稅目產品零關稅措施，致力於同各國共同發展、共享繁榮。

2025年7月14日，中國國務院新聞辦公室召開記者會，期間海關總署新聞發言人呂大良透露，中國未來將對53個非洲建交國實施零關稅。（中國國務院新聞辦公室網站）

各位同事！

中國始終堅持對外開放的基本國策，以實際行動推動建設開放型世界經濟。過去5年，中國貨物和服務貿易規模位居全球第一和第二，累計吸引外資逾7000億美元，對外投資年均增速超過5%。中國的外資準入負面清單持續縮減，單方面免簽持續擴容，自主開放和單邊開放有序擴大，22個自貿試驗區主動對接國際高標準經貿規則。中國對外開放的大門不會關閉，只會越開越大。

不久前，中共二十屆四中全會通過了關於制定「十五五」規劃的建議。中方將以此為契機，進一步全面深化改革，堅定不移擴大高水平對外開放，不斷以中國式現代化新成就為亞太和世界提供新機遇。

4月30日，國家主席習近平在上海主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會。

謝謝大家！