APEC｜BTS隊長RM於峰會發表演講　呼籲以文化跨越國界　衝破障礙

韓國知名男團防彈少年團（BTS）隊長RM（金南俊）29日出席在韓國慶州舉行的亞太經合組織（APEC）CEO峰會，他在演講中表示「K-Pop是連結世界的橋樑」，呼籲「通過文化團結的純粹力量跨越國界，衝破障礙。」



RM當日以「亞太地區的文創產業及K-pop軟實力」為主題發表演。他表示，自己只是一名藝術家，而非商業領袖，希望以創作者和藝術家的身份與在場者交談。

RM稱，BTS在的粉絲ARMY遍布全球，有數百萬人之多，他還稱：「當文化障礙消失，不同的聲音和諧在一起時，創造力就會爆發。這就是為什麼K-Pop在任何地方都能受到喜愛。」

2025年10月29日，韓國男團BTS成員金南俊（RM），在韓國慶州舉行的2025年亞太經合組織（APEC）CEO峰會上發表演說。（Reuters）

他還在演講中把文化比作自由流動的河流，將 K-Pop比作由各種配料及米飯混合而成的韓國傳統料理「石鍋拌飯」。

RM亦表達對BTS粉絲團的感激之情，他稱：「Army的支持與熱情跨越國界，為我開闢了一條全新的道路。他們讓我的聲音在告示牌音樂獎（Billboard Music Awards）、格林美獎（Grammys）、聯合國，甚至在白宮這樣具有歷史和象徵意義的場合都能被聽到，就像現在的APEC峰會一樣。」

隨着全球貿易保護主義日益加劇，韓國總統李在明承諾支持韓國流行音樂產業，爭取讓韓國成為全球文化强國，以求通過文化出口來支持經濟發展。