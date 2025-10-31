APEC峰會｜習近平晤加拿大總理　雙方同意恢復重啟各領域交流合作

中國國家主席習近平10月31日下午在韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第32次領導人非正式會議期間，會見加拿大總理卡尼（Mark Carney）。新華社報道，雙方同意恢復重啟各領域交流合作，推進解決彼此關切的具體經貿問題，共同推動中加戰略夥伴關係發展。



報道指，習近平指今年是中加建交55周年和建立戰略夥伴關係20周年，在雙方共同努力下，中加關係呈現恢復向好發展態勢，這符合兩國共同利益。中方重視加方願以務實、具建設方式推動兩國關係改善發展的表態，願同加方一道努力，以這次會見為契機，推動中加關係早日回到健康、穩定、可持續的正確軌道，更好造福兩國人民。

習近平強調中加雙方要樹立客觀理性認知，正確看待彼此，從兩國共同和長遠利益出發，推動中加關係發展，堅持互利共贏，拓展經貿、能源等領域務實合作，密切人文交流，支持兩國各界增進相互了解，厚植雙邊關係的民意基礎，加強在聯合國等多邊框架內協調和合作，推動構建更加公正合理的全球治理體系，維護國際公平正義。

2025年10月27日，馬來西亞吉隆坡，圖為卡尼在東盟峰會上發表講話。（Reuters）

報道指，卡尼表示建交55年來，加拿大和中國長期保持良好關係，加拿大新政府高度重視對華關係，期待抓住兩國關係改善發展的機遇，重拾建交初心，找回失去時間，重啟雙邊合作，以務實和建設性方式推動加中關係取得更多成果。

他稱加方願同中方密切高層往來，推進農業、能源、氣候變化等領域合作，實現互利共贏，為兩國人民帶來更多福祉。在國際事務中，加中兩國理念相近，可加強協作，共同踐行多邊主義、維護自由貿易，推動國際經濟秩序改革。

APEC峰會10月31日於慶州舉行，習近平較早前在峰會上發表講話，強調各方需要共同維護多邊貿易體制及產業鏈供應等。