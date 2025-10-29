特朗普高市早苗「恩愛騷」　十張圖見日本回歸諂媚外交

果然是女人慕強，這在高市早苗身上表現的淋漓盡致。

美國總統特朗普按計劃訪問日本，以特總喜歡敲竹槓的特性，肯定讓高市夠受。

2025年10月28日，日本首相高市早苗陪同美國總統特朗普（Donald Trump）訪問美國海軍在日本橫須賀基地，同登美國喬治華盛頓號航母。（Reuters）

畢竟高市上任當天，美國就給她送來了5500億美元的投資賬單。這是前任首相石破茂欠下的「馬屁稅」。

所以輿論普遍不看好這次訪日，日本從來就沒有跟美國平起平坐過。懲罰性關稅，欠下的9000億美元的駐軍費，都是壓在高市頭上的大山。

但高市就是高市，不僅繼承了安倍「諂媚外交」的精髓，還開創了「親密外交」的先河。從外媒曝光的一系列親密圖片來看，又摟又抱又轉圈的，尺度之大讓人拍案叫絕。

高市早苗在日本境內登上美軍航母，在美國講台上演講，引發網民嘲諷：

高市不僅精心為特總安排了美產大米和牛排，還推遲會談時間，貼心地陪特總看了場美國棒球賽，並贈送了特意為特朗普定製的棒球帽，以及職業高爾夫球手松山英樹簽名的球袋。

為了哄特總開心，高市利用女性優勢，全程化身小迷妹，兩人一起坐專機、登航母，親密程度開創國際元首會晤的最大尺度。特總也五迷三道的，親暱地摟着高市的腰，誇高市是日本最偉大首相。

日本首相高市早苗在X發布照片，與特朗普共乘專機前往橫須賀美軍基地訪問。（Reuters）

2025年10月28日，日本首相高市早苗與特朗普一同訪問美國海軍橫須賀基地，與日本防衛大臣小泉進次郎和美國國防部長赫格塞斯一同登上喬治·華盛頓號航母，期間高市早苗顯得相當興奮。 （Reuters）

高市則在眾目睽睽之下高興地跳起來，很難想像一個64歲的女人作少女狀是何等刺眼。當然辣刺眼不止於此。在下台階時，高市很自然地挽起特總的胳膊，認識的知道是元首會晤，不認識的還以為是兩口子呢。

元首見面雙方握手、牽手也算正常，但異性之間摟腰、挽胳膊就很罕見了。難怪連外媒都直呼刺眼，調侃說特總老婆梅拉尼婭不願意做的，但高市早苗做了……

2025年10月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）訪問日本期間，與日本首相高市早苗留下多張「親密合照」，有日本網民認為高市早苗與特朗普肢體上過份親近，儼如特朗普的小粉絲。（X@iwaneba）

難道他們之間真的有了「化學反應」？這可不是我說的，是CNN說的。至少表面上看起來，高市好像芳心大動，而特總也眼神温柔。怪不得前一天美軍連刷兩架飛機呢，原來是給老樹開花當賀禮了。

果然，特總一高興，就忘了5500億美元投資這事兒。為了拉近雙方距離，高市還特意把安倍使用過的推杆送給特朗普，特總睹物思人，忍不住感嘆一句「他是個好人」。然後雙方會談就在共同追憶安倍的氛圍中開始了。

2025年10月28日，日本首相高市早苗在東京向美國總統特朗普贈送了一支已故首相安倍晉三的球桿、日本名將松山英樹簽名的高爾夫球袋以及一顆金箔高爾夫球。(Reuters)

會談持續40分鐘，雙方確認將深化安全與經濟領域合作、強化日美同盟關係，並在會談後簽署兩份協議。第一份協議按此前框架，所有日本輸美商品將被加徵15%的關稅；第二份協議則是關於日本稀土資源的共同開採。

但日本是島國，雖然有一些稀土資源，大部分也都在海底，開採難度極大。看來特總也是被我們卡脖子卡的急了，準備把手伸到海底了。不過對於這兩份協議，他們自己也不當真，因為「措辭模糊」，流於形式。

2025年10月28日，美國總統特朗普和日本首相高市早苗在日本東京赤坂宮舉行雙邊會晤，雙方展示了關於確保關鍵礦產和稀土供應的簽署文件。（Reuters）

會談中，高市充分發揮語言諂媚藝術，不僅表示明年要送特總2500株櫻花樹和煙花表演，以慶祝美國建國250周年，還瞎着眼夸特總在推進中東停火中的貢獻，「明年將推薦特朗普角逐諾貝爾和平獎」。

特總也是投桃報李，明確表示將支持高市早苗。從兩份協議來看，都完美避開了5500億美元投資的核心內容，也沒有提駐日美軍9000億美元的軍費，顯然高市的親密外交真的起到了「化學作用」。

對於高市的表現，雖然我們一大早就看得快吐出來了。但日本聯合執政的自民黨與維新會方均稱讚高市的表現「近乎完美」，認為達到了日美「建立互信關係」的目標，並對會談成果「打120分」。

但在野黨則批評此次會談是徹頭徹尾的「奉承外交」。此前高市在施政演講中曾表示，日本計劃在明年3月前將國防開支提高到國內生產總值的2%，並向美國下單武器裝備。

美國總統特朗普與日本首相高市早苗分別在兩頂鏽上「日本已回來」的鴨舌帽上簽名留念。（Reuters）

連法國都看出來高市的野心，是想建立一個由東京主導的所謂印太地區。「將日本變成印太地區的反華支點，這一地緣政治傾向極易引發外交危機」。

都說公開秀恩愛死得快。果不其然，特總還沒走呢，日本民眾就在首相府前抗議，他們高舉「不歡迎特朗普」的標語，反對日美強化軍事聯盟。

也有日本網民感到「羞恥」。他們認為高市作為日本首相，動作並不得體，奉承的也有點過，怎麼能獻媚到這種地步。這「有失日本顏面」。

尤其是特朗普當眾摟着高市肩膀，輕描淡寫地將對日本的原子彈轟炸稱為「小衝突」，而高市則面露笑容，這「看起來很恥辱」。

2025年10月28日，特朗普（右）在駐日美軍橫須賀基地的核動力航母「喬治·華盛頓」號上演講，並邀請高市早苗（左）上台（Reuters）

他們不理解日本為什麼要這麼做，哀嘆和美國簽訂的協議會讓日本沉淪半個世紀，最後落個賠了「夫人」又「折兵」的下場。

左公評價倭國「知小禮而無大義，拘小節而無大德，重末節而輕廉恥，畏威而不懷德，強必盜寇，弱必卑伏」，果然精準。

尤其是「重末節而輕廉恥，畏威而不懷德」，更可謂入木三分。

本文轉載自公眾號「燕梳樓」

