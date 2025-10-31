李在明晤黃仁勳　Nvidia宣告向韓供應26萬GPU　助力韓企建AI工廠

韓國總統李在明10月31日在慶州會晤訪韓的英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳，他表示韓國目標是成為亞太地區的人工智能（AI）之都，將全力支援英偉達對韓國的投資。英偉達則公布，將向韓國政府及當地4間巨型企業供應26萬塊圖形處理器（GPU），助力韓企建設AI工廠。



在這場會面中，三星電子董事長李在鎔、SK集團董事長崔泰源、現代汽車集團董事長鄭義宣以及NAVER董事長李海珍也有出席。

綜合韓聯社、《中央日報》報道，李在明表示，黃仁勳將開始投資韓國的人工智慧產業，他形容是「非常重大的事情」。

2025年10月31日，黃仁勳（左）訪韓國慶州會見韓國總統李在明（不在圖中）（Pool via REUTERS）

他談到韓國目標是成為亞太地區AI之都，指「近期包括貝萊德（BlackRock）和OpenAI等全球企業都決定參與將韓國打造為亞太地區AI樞紐的項目」，強調期待英偉達攜手同行。

英偉達前一天公布AI合作計劃，包括為韓國政府和4家巨型韓企供應26萬塊GPU，這4家韓企為三星電子、SK集團、現代汽車與NAVER，它們會建設AI工廠或相關設施，使用由英偉達供應的GPU。

根據韓方透露，在會面中，雙方討論包括供應GPU在內的大幅擴充AI計算基礎設施方案， 三星、SK、現代汽車和NAVER也決定以實體AI（Physical AI）為核心，加強與英偉達的合作。