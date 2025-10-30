李在明：與習近平有共同經驗認識　願一起推動韓中關係互惠合作

韓國總統李在明在中國國家主席習近平對韓國進行國事訪問前夕、即周三（10月29日）表示：「我和習近平主席都從地方政府開始與民眾互動、實施『民生最重要』的哲學，最終成長為國家領導人。以這種共同經驗和認識為基礎，我願同習近平主席一起推動韓中關係的互惠合作，打造讓兩國民眾可切身感受到的成果，為提升兩國民眾生活水平作出切實貢獻。」



李在明接受新華社採訪時說，中國國家主席習近平出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議，對「以亞太經合組織為橋樑加強通往未來的地區合作具有重要意義」，習近平出席此次會議之際，將時隔11年對韓國進行國事訪問，並與韓國新政府領導人首次進行元首會晤，「在雙邊層面也具有特殊意義」。

報道指，李在明說：「我會同習近平主席共同尋求自韓中建交以後內外環境劇變的情況下，持續推動韓中戰略夥伴關係成熟發展的方案。」

談到對習近平此訪的期待，李在明希望雙方深入探討加強民生領域務實合作的具體方案，擴展兩國經貿合作的磋商管道，加快協商使韓中自貿協定服務投資領域談判取得務實進展，以打造經貿合作的新制度基礎。

他說，中國和韓國作為全球主要經濟體，是推動區域發展與繁榮的合作夥伴。目前，中國仍是韓國最大的貿易夥伴，也是確保供應鏈穩定的核心夥伴，韓中自1992年建交以來形成了互補型的產業結構和供應鏈，並開展緊密合作，以此為基礎，兩國在當前全球經濟面臨不確定性的情況下，仍然保持並持續發展貿易投資關係。如此活躍的經貿交流為亞太地區、乃至全球產業和經濟注入動力。

2025年10月29日，韓國總統李在明在韓國慶州發表演說。（Reuters）

李在明說：「兩國認同應持續加強產供鏈合作，並將通過這樣的共識，讓兩國民眾切實受益。我期待同習近平主席對產供鏈合作方案進行深入探討。」他還期待雙方加強文化、環境等領域合作，提高兩國民眾「生活質量」，持續努力擴大人員交流。

對朝鮮半島局勢，李在明表示，將同中方以朝鮮半島和平與穩定符合韓中兩國共同利益的共識為基礎，加強兩國戰略溝通，實現朝鮮半島無核化及和平。

李在明說，「在有關『和平的問題』上，為了半島核問題的實質性解決和朝鮮半島的和平構建，我們迫切需要中方發揮的建設性作用。」

今年是韓國時隔20年再次作為東道主舉辦亞太經合組織領導人非正式會議。李在明說，大多數亞太經合組織成員經濟體共同面臨人工智能（AI）創新、人口結構變化等議題，今年會議將就此尋求解決方案及合作模式。

他說，將與包括中國在內的亞太經合組織成員經濟體緊密協商，使亞太經合組織成為不止探討貿易投資，還能討論AI、人口結構等未來經貿有關議題的多邊平台。

李在明強調，為了正確設定韓中關係發展方向，保持互惠合作的動能，通過兩國元首的互訪加深政治互信、保持戰略溝通尤為重要。「如果有機會，我也希望能儘早對中國進行回訪，再次與習近平主席密切交流。」

展望未來兩國經濟科技合作，李在明表示，隨着中國產業競爭力及高科技能力的大幅提升，兩國企業之間的競爭也日益突顯，但他相信，韓中兩國可以凝聚智慧，推動兩國戰略合作夥伴關係基於「善意競爭」和「平等合作」成熟發展，特別是兩國在經貿領域亟需挖掘新的互補性合作模式，以進一步激發兩國企業和產業的活力。

李在明還說，「以此次習近平主席對韓國進行國事訪問為契機，我們將努力推動兩國之間的合作更上一層樓，並朝着為彼此的『民生的問題』和『和平的問題』作出切實貢獻的方向發展。」