WSJ：越南近幾年在南海迅速建人工島　挑戰中國對重要航道的控制

越南近年大幅擴大其在南海主權爭議海域的填海造島工程，其規模很快將匹敵甚至可能超越中國。華爾街日報11月2日報道，越南的舉動是在挑戰北京對世界上最重要的海上航道之一的控制，因南海擁有豐富的油氣資源，並可能在台海的潛在危機中扮演關鍵角色。



報道指，越南在過去4年於南沙群島建造了一系列礁石、暗礁和環礁，形成防禦嚴密的人工島，這擴大了該國在該區的軍事存在。根據華爾街日報和研究南海問題的分析人士審查的衛星圖像顯示，這些新建的島嶼已擁有多個港口、一條可容納大型軍用飛機的2英里長跑道、充足的彈藥庫，還有可部署重型武器的防禦壕溝。

衛星影像還顯示，越南在南沙群島佔據的全部21個礁石和所謂的低潮高地（即先前在高潮時被淹沒的礁石）上都建造了新的陸地。相較之下，中國在該群島僅建造了7個類似的人工島。

根據華盛頓的戰略與國際研究中心（CSIS）此前的統計，截至3月，越南已在南海建造了超過2,200英畝的人工島，而中國建造的人工島面積略低於4,000英畝；越南已在近月逐漸收窄兩者之間的差距。

有分析指，越南在南沙群島的軍事前哨使其能夠投射力量，這是對中國在同一島鏈上擴張和加固一系列礁石和環礁行動的回應。越南在這些島嶼上的軍事化程度亦遠遠超過中國以外的任何其他國家在南海的行動。

南海是全球貿易的重要通道，一旦台海爆發衝突，它還將成為美國軍隊至關重要的補給線。不過，越南對南沙群島的領土主張部份，不僅與中國有衝突，也和菲律賓、馬來西亞和汶萊等國的主張相衝突。

報道還指，越南政府尚未公開談論其人工島建設，但有官員曾表示，越南致力於維護其在南海的主權。