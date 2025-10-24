18歲越南女揭秘柬埔寨詐騙園：3米高牆、電擊酷刑　比電影更恐怖

韓國22歲大學生近日在柬埔寨遭詐騙集團虐死一事，引發國際社會對東南亞詐騙園區的重新關注。越南媒體10月23日報道，一名現年18歲的越南女子祥瑩（Tường Oanh，譯名），從柬埔寨西哈努克港（Sihanoukville）的詐騙園區被贖回三年後，她仍然每天晚上醒來，無意識地乞求：「別打了」。她在詐騙園短短的50天經歷，至今仍每晚在她的腦海中重演。



2022年5月，祥瑩聽信了一位網友的話，對方承諾給她介紹一份月薪2000萬越南盾（約5,900港元）、無需學位的文職工作。她於是輟學離家出走，按照指示前往西寧省木牌口岸附近，然後穿過森林越境前往柬埔寨。

抵步後，祥瑩被帶到港口城市西哈努克市的一家網路詐騙公司。她的工作是向其他越南人發短訊，引誘他們工作，或誘騙他們點擊惡意連結竊取銀行帳戶。

2025年10月16日，柬埔寨茶膠省，柬埔寨政府官員正對一處園區進行調查。韓國外交部第二副部長金珍我在會見柬埔寨首相洪瑪奈後視察了該園區，討論了導致一名韓國大學生死亡的詐騙園問題。（Reuters）

她工作的地方是一座被3至4米高牆、鐵絲網和玻璃碎片包圍的混凝土大樓。在那裏，她被迫失去了自由和名字，只剩下一個代號，每天被迫工作高達16個小時。

祥瑩憶述，在她未能完成目標的幾周裏，園區管理人員會將她拖進小黑屋，用電棍反復電擊，直至她昏厥過去。她的大腿、小腿甚至私密部位，皆佈滿了電擊後留下的黑色瘀傷。這些傷痕，至今依然清晰可見，如同烙印一般，時刻提醒著她那段暗無天日的日子。她曾親眼看到有人因為試圖逃跑而被打斷手腳，甚至頭骨開裂，變得神志不清。

在經歷50天地獄般的詐騙生涯中，她曾被賣到兩家不同的詐騙公司後，及後她獲家人以3500美元（約27,200港元）的價格贖回。她回憶道：「那時我以為自己會死在異國他鄉。」

2025年10月16日，無人機拍攝了柬埔寨茶膠省詐騙園的一處建築。(Reuters)

回國後的祥瑩，經常把自己鎖在房間內，她至今仍害怕陌生人，不敢使用社交媒體。如果母親輕輕觸碰她的肩膀，她會立刻跪地求饒，尖叫着「饒了我」。專家指，這是因長期虐待而形成的創傷後應激障礙（PTSD）。

聯合國估計，東南亞有數十萬人被困在這些網上詐騙中心，犯罪網路每年非法獲利高達數十億美元。而柬埔寨警方記錄的資料更令人震驚：近60萬越南人曾捲入這些詐騙團夥。