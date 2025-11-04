羅馬13世紀塔樓局部倒塌 　多名工人受傷　一人受困｜有片

意大利首都羅馬市中心一座有近800年歷史、正在翻修的中世紀塔樓，於11月3日發生局部坍塌，至少4名工人受傷，其中一人仍被困在廢墟下。



2025年11月3日，意大利羅馬的中世紀塔樓Torre dei Conti 局部坍塌，塵土飛揚。（Reuters）

現場為歷史地標Torre dei Conti，目前約高29米，位於鬥獸場附近、帝國廣場大道（Via dei Fori Imperiali）旁。根據社群媒體上發布的影片和路透社的畫面顯示，這座建築至少兩次坍塌，傳出磚石倒塌的巨響，塵土從窗戶中滾滾而出。

據羅馬市政府稱，這棟建築曾是市政廳辦公大樓，但自2006年以來一直閒置，目前正在進行為期4年的翻新工程，原定明年完工。

雖然建築物仍然屹立，但內部損毀嚴重。消防部門發言人稱，由於建築物存在進一步坍塌的風險，救援情況十分複雜。據指出，除一名工人仍然受困，獲救的3名工人中有一人重傷送院，但沒有生命危險。另有兩名工人輕傷，拒絕接受醫院治療。

由於正在進行修復工作，塔樓周圍的區域已對行人封閉。路透社報道，該建築由教宗英諾森三世（Pope Innocent III）於13世紀初為他的家人建造，最初高度是現在的兩倍，但在14世紀和17世紀的地震破壞後縮小了規模。

