印尼伊斯蘭寄宿學校倒塌已造成3死　仍有91人被困

英媒報道，印尼政府表示，一間伊斯蘭寄宿學校倒塌已造成至少三人死亡，學校家長和救援人員正全力搜尋，官方指現時依然有91人被困現場。



《衛報》引述印尼政府報道，Al Khoziny學校大樓倒塌，導致91人失蹤。當時，學生們正在一棟正在施工的大樓的低層清真寺內進行午後祈禱。

據報道，這間寄宿學校位於東爪哇省的蘇達約縣（Sidoarjo），距離雅加達以東約780公里。

2025年9月29日，印尼東爪哇省一所伊斯蘭寄宿學校發生倒塌事故，當時學生正在進行禱告。圖為搜救人員在倒塌建築的廢墟中搜尋倖存者。（Reuters）

截至9月30日（周二）深夜，搜救人員已找到三具屍體，失蹤人員據報仍被困在巨大的混凝土板下，學校裡共有99名學生和工作人員已被尋獲。

當地救援機構負責人Nanang Sigit告訴記者，救援人員在瓦礫下發現生命跡象。

Sigit表示：「我們使用了攝影機，發現六名失蹤者有生命跡象。」

據印尼國家災害管理委員會（BNBP）發言人Abdul Muhari表示，該建築因地基支柱無法支撐學校四樓新建築的重量而倒塌。

2025年9月30日，印尼東爪哇省蘇達約縣的Al-Khoziny伊斯蘭寄宿學校，當學生們正在祈禱時，一所大樓突然倒塌，圖為建築物倒塌受害者的親屬。（Reuters）

Muhari呼籲制定更嚴格的安全標準，並敦促公眾和建築管理人員更加嚴格地監督施工過程，以防止類似事件再次發生。

根據當地媒體報道，一位學校官員表示，施工工作已進行九個月。