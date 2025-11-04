颱風海鷗襲菲律賓39死　宿霧成澤國　車輛與貨櫃被洪水沖走｜有片

路透社11月4日引述菲律賓官員報導，襲擊菲律賓中部的颱風海鷗（Kalmaegi，又名Tino）在宿霧已造成39人死亡。海鷗在大範圍地區引發洪水，宿霧島包括多個城鎮在內的大片地區被淹沒。從網上影片可見，不少民眾走上屋頂避難，車輛與貨櫃被洪水沖走。



颱風海鷗吹襲菲律賓造成大面積洪水：

據報道，宿霧省新聞官Ainjeliz Orong在電話留言中表示，民眾死亡原因主要是溺水和被碎片擊中。這場颱風已為該地區帶來暴雨和洪水，迫使數千人撤離。

據英國廣播公司（BBC）報道，菲律賓空軍表示，一架部署用於協助救援工作的軍用直升機在棉蘭老島北部墜毀。目前尚不清楚是否有倖存者。

報道指，颱風海鷗自4日（周二）凌晨登陸以來強度有所減弱，但仍持續帶來每小時超過130公里的強風。

海鷗預計將於5日（周三）穿過維薩亞斯群島地區，進入南海。

+ 2

宿霧省長Pamela Baricuatro在臉書上表示：「宿霧的情況確實前所未有。我們原本以為強風會是最大的威脅，但真正危及民眾的是洪水，洪水造成的破壞令人震驚。」