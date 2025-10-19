風神打風｜菲律賓遭強風吹襲44個地區預警　呂宋島疏散2萬居民

【打風／天文台／HKO／風神／天氣預測／颱風路徑／東北季候風】按香港天文台預測將在明日（10月20日）進入本港東南550公里的熱帶風暴「風神」（ Fengshen），現已登陸菲律賓。菲律賓氣象局（Pagasa）10月19日發布信號預警，風神的中心附近最大風速來到每小時65公里，瞬間最大風速可達每小時90公里。菲律賓民航局宣布因惡劣天氣取消16個航班。



現在維持在熱帶風暴級的氣旋「風神」，周六下午在呂宋島南部索索貢省（Sorsogon）登陸，今日上午則在奎松省再度登陸，超2萬沿海居民緊急疏散至安全地區。菲律賓海岸警衛隊指，另有4,300名乘客與1,200輛汽車滯留在呂宋島東北部等地的21個港口附近。

呂宋島目前有44個地區處於熱帶氣旋警報狀態下，其中16個地區為2號警報狀態，包括馬尼拉地區北部城鎮在內，28個地區處於1號警報狀態；馬尼拉市今晨天氣陰雨，並無強風。

▼薩馬省甲描育市遭暴雨天氣引至的洪水襲擊▼

菲律賓熱帶風暴警報系統分為5級。5號為最高等級，意味風速可能達每小時185公里以上；2級意味著未來24小時內風速可能介於每小時62至88公里，老舊或高危險建築物可能受損。