維珍尼亞州長選舉 民主黨候選人勢出線 有望成當地首位女州長
撰文：劉耀洋
出版：更新：
美國維珍尼亞州11月4日舉行州長選舉，據多間美媒預測，民主黨候選人斯潘伯格（Abigail Spanberger）擊敗共和黨人Winsome Earle-Sears，有望成為該州史上第一位女州長。
綜合美媒報道，維珍尼亞州長選舉於當地時間下午約7時結束投票，經過一輪點票後顯示斯潘伯格領先Winsome Earle-Sears，其後多間美媒預測前者勝出。
斯潘伯格在美媒預測結果出爐後發表演說稱：「幾分鐘前，亞當（斯潘伯格丈夫）對我們的女兒們說『你們媽媽要當維珍尼亞州長了』。我可以保證，這句話在維珍尼亞州以前從未有人說過。」
斯潘伯格此前一直在聲勢及籌款上領先Winsome Earle-Sears，把競選重點放在經濟、住房負擔能力、公共安全和對墮胎權的支持，又重點批評總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）削減聯邦開支對該州就業的影響。
報道指，她的勝利將等於為民主黨注入了一劑強心針，有助該黨從2024年總統大選失利後重新規劃未來的發展方向。
