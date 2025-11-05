維珍尼亞州長選舉　民主黨候選人勢出線　有望成當地首位女州長

美國維珍尼亞州11月4日舉行州長選舉，據多間美媒預測，民主黨候選人斯潘伯格（Abigail Spanberger）擊敗共和黨人Winsome Earle-Sears，有望成為該州史上第一位女州長。



綜合美媒報道，維珍尼亞州長選舉於當地時間下午約7時結束投票，經過一輪點票後顯示斯潘伯格領先Winsome Earle-Sears，其後多間美媒預測前者勝出。

2025年11月4日，美國維珍尼亞州新里士滿（Richmond），民主黨州長選舉候選人斯潘伯格（Abigail Spanberger，中）發表演講後，與家人在台上合影。 （Reuters）

斯潘伯格在美媒預測結果出爐後發表演說稱：「幾分鐘前，亞當（斯潘伯格丈夫）對我們的女兒們說『你們媽媽要當維珍尼亞州長了』。我可以保證，這句話在維珍尼亞州以前從未有人說過。」

斯潘伯格此前一直在聲勢及籌款上領先Winsome Earle-Sears，把競選重點放在經濟、住房負擔能力、公共安全和對墮胎權的支持，又重點批評總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）削減聯邦開支對該州就業的影響。

2025年11月4日，維珍尼亞州新里士滿（Richmond），民主黨州長選舉候選人斯潘伯格（Abigail Spanberger）在競選之夜的守夜活動上發表講話，而站在她身旁的丈夫一度顯的情緒感觸。（Getty）

報道指，她的勝利將等於為民主黨注入了一劑強心針，有助該黨從2024年總統大選失利後重新規劃未來的發展方向。