紐約市長選舉開始投票「社會主義者」勢頭勁　華爾街企業紛紛搬家

美國包括紐約市在內多個地區周二（11月4日）舉行選舉投票，其中紐約市長選舉的票站上午6時開放，晚上9時關閉。在紐約，自稱「民主社會主義者」的民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）的民調直至選前仍大幅領先其他候選人，大有可能當選。美媒指，由於紐約市面臨迎接一名承諾提高富人稅收的潛在市長，華爾街公司愈來愈傾向於選擇朝德州城市達拉斯（Dallas）遷移。



2025年11月4日，美國紐約市皇后區阿斯托利亞公園，紐約市長民主黨候選人曼達尼投票後接受傳媒採訪。（Reuters）

《紐約郵報》報道，高盛正在達拉斯興建一座佔地80萬平方英尺、耗資5億美元的園區。這個園區預計2028年投入使用，屆時將容納超過5,000名員工，與此同時，摩根大通在德州的員工人數已達3.1萬人，超過在紐約的2.4萬名員工，這些都突顯華爾街巨頭正朝美國南部遷移。

薩福克大學（Suffolk University）最近的一項民調顯示，曼達尼以44%的支持率領先，前紐約州長、獨立候選人科莫（Andrew Cuomo）落後其約10%，而共和黨候選人Curtis Sliwa的支持率僅有11%。

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3日在社交媒體發文呼籲選民「含淚投票」科莫，而非同屬共和黨的候選人Curtis Sliwa。特朗普形容為曼達尼「共產主義者」，批評後者倘當選將使紐約市徹底陷入經濟和社會災難。

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也在社交媒體X上表態支持科莫，並提出跟特朗普一樣的立場。他表示：「請記住，投給Curtis Sliwa實際上就是投給曼達尼。」

至於其他地區，維珍尼亞州亦有機會改由民主黨當家，新澤西州則選情未明。