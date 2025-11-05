Zohran Mamdani勝選　紐約迎社會主義市長：將落實大膽願景｜有片

美國民主黨左翼候選人、「民主社會主義者」曼達尼（Zohran Mamdani）在11月4日舉行的紐約市長選舉中，以約50%的支持率擊敗前紐約州長、獨立候選人科莫（Andrew Cuomo），篤定能成功當選。他同日發表勝利演說，稱紐約已從舊時代邁向新時代，他將為紐約民眾帶來大膽的願景而不是藉口。



美媒報道，曼達尼在這次選舉中獲得約50%的支持率，遠超對手科莫41.6%的支持率，後者當日稍晚已承認落敗祝賀他勝選。

曼達尼其後發表勝利演說，他表示：「在這個時代，紐約市民期待他們的領導人擁有大膽的願景，描繪出我們將要實現的藍圖，而不是為我們不敢嘗試的事情找一堆藉口。」

他其後再作進一步闡述，稱其願景的核心便是落實凍結租金、免費乘搭巴士等他過去一直強調的競選承諾。他表示，這個願景的核心便是製定一項雄心勃勃的計劃，以解決紐約民眾面對的生活成本危機。

對於最近一直針對他的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），曼達尼強調：「我們將以寡頭政治和威權主義所懼怕的力量來回應它們，而不是以它們渴望的綏靖行為來回應。」

2025年11月4日，美國紐約市，民主黨左翼候選人曼達尼（Zohran Mamdani）贏得2025年紐約市長選舉後，在選舉之夜的集會上與其母親一同在台上揮手致意。（Reuters）

曼達尼隔空向特朗普喊話：「要想對付我們中的任何一個人，你必須先解決我們所有人。」而在前者發表講話之際，特朗普在社交媒體Truth Social發布數個有關「共產主義」的貼文，並寫下了一條簡短的貼文「所以一切就此開始！」