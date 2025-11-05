美國地方選舉民主黨大勝　美媒：典型藍州正變得更藍

美國11月4日舉行地方選舉，多個州份舉行州長、州檢察長等選舉，民主黨候選人在多場關鍵選戰取得勝利。《華爾街日報》分析指，民主黨候選人新澤西州州長、維珍尼亞州州長選舉，勝出結果表明典型的「藍色州份」正變得更「藍」。



在其中一場關鍵選戰、美國紐約市長選舉中，民主黨候選人曼達尼（Zohran Mamdani）擊敗前紐約州長、獨立候選人科莫（Andrew Cuomo）成功當選，成為紐約市史上首位穆斯林市長。

2025年11月4日，美國維珍尼亞州，圖為民主黨候選人斯潘伯格（Abigail Spanberger ）在勝選州長後向支持者致意。（Getty）

除了備受矚目的紐約市外，民主黨候選人同日也在不同的選舉中接連取得勝利，預料同黨的新澤西州候選人謝里爾（Mikie Sherrill）與維珍尼亞州候選人斯潘伯格（Abigail Spanberger）也均會勝選州長。《華爾街日報》分析指，此種結果表明，典型的「藍色州份」正變得更「藍」。

報道舉例特朗普所帶領的共和黨，在傳統支持民主黨的藍州——新澤西州與維珍尼亞州輪番失利，且表現較去年更差，意味差距逐漸擴大，民眾相較更支持民主黨候選人，「藍州更藍」。

2025年11月4日，美國新澤西州，圖為民主黨候選人謝里爾在勝選州長後向在場支持者致意。（Getty）

去年大選中，時任副總統、民主黨總統候選人的賀錦麗（Kamala Harris）在新澤西州獲得52%支持率，超過特朗普46.1%支持率；賀錦麗還在維珍尼亞州以51.8%的支持率，超過特朗普的46%支持率。

到了今年，斯潘伯格在維珍尼亞州州長選舉的支持率上，以約14個百分點領先共和黨籍對手，將成為首位女性州長；謝里爾則在州長選舉中，在支持率上以大約12個百分點的優勢擊敗共和黨籍對手Jack Ciattarelli。