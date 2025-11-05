美國UPS貨機墜毀升至7死　其中地面4人死亡　附近居民接避難指令

美國速遞公司UPS一架貨機11月4日傍晩在肯塔基州路易斯維爾（Louisville）國際機場附近墜毀，升至7人死亡，其中3人為機上人員，4人為地面人員。另有11人受傷。官員對附近居民發布避難令。



據美媒報道，涉事飛機為UPS所屬的MD-11型貨機，疑在起飛階段失控墜落。

有美媒播出事故發生時的畫面顯示，可見貨機起飛時一側機翼已經冒火，其後失控墜落，撞地瞬間爆炸成巨大火球，而跑道外工業區多棟建築起火，黑煙升上天空。

據航空新聞網站Simple Flying報道，MD-11機型的性能並未達到製造商的預期。波音公司在2000年停產該機型，共生產200架，最後一架MD-11於2001年交付。除UPS外，聯邦快遞（FedEx）、漢莎貨運（Lufthansa Cargo）和西部環球航空公司（Western Global Airlines）都使用該機型進行貨運。

2010年，一架漢莎航空的貨機在沙特阿拉伯降落時墜毀。2016年，一架貨機在首爾衝出跑道後，前起落架發生斷裂。

有報道指，這次空難可能會中斷UPS及其包括亞馬遜、沃爾瑪和美國郵政服務等主要客戶的快遞業務。