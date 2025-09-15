中美經貿會談｜李成鋼：就合作解決TikTok問題等達基本框架共識

中美兩國經貿代表團9月14日起，一連兩天在西班牙舉行會談。會談15日結束後，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，雙方就以合作方式妥善解決TikTok相關問題，減少投資障礙，促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。



圖為2025年9月15日，中國商務部發言人何亞東、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，以及國家互聯網信息辦公室副主任王京濤，在中美經貿會談後於西班牙馬德里召開記者會。（Reuters）

重申不會為達成協議 以企業利益為代價

李成鋼表示，李成鋼強調中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。強調中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。

李成鋼又稱，過去兩天，中美雙方在西班牙馬德里舉行會談。雙方積極落實中美兩國元首通話重要共識，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就TikTok等雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。

圖為2025年9月14日，由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）、中國國務院副總理何立峰，以及中國貿易談判代表李成鋼率領的中美高層官員，在西班牙馬德里舉行經貿會談。（United States Treasury/Handout via Reuters）

今次會面的代表團分別由中國國務院副總理何立峰，以及美國財長貝森特（Scott Bessent）率領，也是雙方第四次在歐洲舉行會晤。首日會面持續近6小時後結束，據指談及關稅等議題。

貝森特：不會單獨就中國購俄石油加關稅

另外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日表示，除非歐洲也採取等更多行動，否則美國政府不會為阻止中國向購買俄羅斯石油，而就此向中國加徵更高額關稅。他是在接受路透社和彭博社聯合採訪時表示，歐洲國家需要在切斷俄羅斯石油收入，以及推動結束烏克蘭戰爭方面發揮更大作用。

針對特朗普對印度進口產品加徵25%關稅，以阻止該國向俄羅斯採購石油，當被問及是否會對中國採取相同做法時，貝森特重申，希望歐洲國家現盡自己的一份力，如果沒有歐洲國家的幫助，制裁的進展就無法進行。