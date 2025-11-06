特朗普：南非不應留在G20　批評當地狀況糟糕自己不會前往

美國總統特朗普（Donald Trump）星期三再次對南非進行攻擊，稱南非不應留在二十國集團（G20），並重申他不會出席本月下旬在約翰尼斯堡舉行的G20領導人峰會。



特朗普星期三（11月5日）在佛州邁阿密一個會議上說：「南非將舉行二十國集團峰會。南非根本就不該在二十國集團裡。因為那裏（南非）的情況太糟糕了。我不會去的。」

據新華社報導，南非政府因2023年12月向國際法院起訴以色列在加沙地帶實施種族滅絕而開罪美國。今年以來，兩國關係一直緊張。特朗普政府先是以南非頒佈《徵用法案》構成對白人「種族歧視」為由切斷對南非援助，之後又驅逐對特朗普發表批評言論的南非駐美大使。

G20領導人第二十次峰會定11月22日至23日在約翰尼斯堡舉行，圖為南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）。(Reuters)

今年5月，特朗普在白宮會見南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）時，還突然展示一些視頻和剪報，指責南非正出現針對白人的種族屠殺。

G20領導人第二十次峰會定11月22日至23日在約翰尼斯堡舉行，美國副總統萬斯（JD Vance）計畫出席此次會議。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

