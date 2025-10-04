特朗普擬限制每年只接收7500難民　優先考慮南非白人難民

路透社10月4日引述三位知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正計劃為本財政年度接收的難民人數上限設定為7500人，創下歷史新低，而且優先考慮接收南非白人難民。



據報道，如果最終落實，這項計劃中的上限將比前總統拜登（Joe Biden）執政期間設定的12.5萬人大幅下降，這反映了特朗普對並不熱衷從人道角度接收難民。

報道指，特朗普在其2017年至2021年的首個總統任期內亦曾大幅削減難民接收人數，這是對合法和非法移民進行廣泛打擊的一部分。

今年1月20日重返白宮後，特朗普凍結接收難民，並表示只有在符合美國利益的情況下才能恢復接收。

2025年5月12日，美國維珍尼亞州，數十名南非白人（也稱為阿非利卡人）接受了特朗普（Donald Trump）政府的邀請，以難民身分來到美國。圖為剛抵達的南非難民聆聽副國務卿蘭道（Christopher Landau，右二）和國土安全部副部長埃德加（Troy Edgar ，右一）在華盛頓杜勒斯國際機場致歡迎辭。（Getty）

數週後，特朗普簽署一項行政命令，優先考慮接收來自南非，祖籍荷蘭裔的阿非利卡（Afrikaner）少數族裔難民入境，稱該白人少數族裔在以黑人人口為主的南非遭受種族歧視和暴力。南非政府其後否認這些說法。

路透社早前曾報道，首批59名南非難民於5月抵達，截至9月初，總數已達138人。

美國難民委員會執行董事斯洛庫姆（John Slocum）呼籲官員們遊說特朗普接收更多難民，並在一份聲明中表示，如此低的人數上限將「危及人們的生命、拆散家庭，並損害我們的國家安全和經濟成長」。

2025年9月23日，美國紐約，總統特朗普（Donald Trump）在聯合國總部出席第80屆聯合國大會時發表講話。（Reuters）

報道提到，在上週舉行聯合國大會的一次周邊會議上，特朗普政府的高層官員敦促其他國家加入一項全球倡議，以取消難民庇護政策，這一重大轉向旨在重塑二戰後基於人道主義接收難民的政策框架。