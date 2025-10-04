特朗普擬限制每年只接收7500難民 優先考慮南非白人難民
撰文：王海
出版：更新：
路透社10月4日引述三位知情人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正計劃為本財政年度接收的難民人數上限設定為7500人，創下歷史新低，而且優先考慮接收南非白人難民。
據報道，如果最終落實，這項計劃中的上限將比前總統拜登（Joe Biden）執政期間設定的12.5萬人大幅下降，這反映了特朗普對並不熱衷從人道角度接收難民。
報道指，特朗普在其2017年至2021年的首個總統任期內亦曾大幅削減難民接收人數，這是對合法和非法移民進行廣泛打擊的一部分。
今年1月20日重返白宮後，特朗普凍結接收難民，並表示只有在符合美國利益的情況下才能恢復接收。
數週後，特朗普簽署一項行政命令，優先考慮接收來自南非，祖籍荷蘭裔的阿非利卡（Afrikaner）少數族裔難民入境，稱該白人少數族裔在以黑人人口為主的南非遭受種族歧視和暴力。南非政府其後否認這些說法。
路透社早前曾報道，首批59名南非難民於5月抵達，截至9月初，總數已達138人。
美國難民委員會執行董事斯洛庫姆（John Slocum）呼籲官員們遊說特朗普接收更多難民，並在一份聲明中表示，如此低的人數上限將「危及人們的生命、拆散家庭，並損害我們的國家安全和經濟成長」。
報道提到，在上週舉行聯合國大會的一次周邊會議上，特朗普政府的高層官員敦促其他國家加入一項全球倡議，以取消難民庇護政策，這一重大轉向旨在重塑二戰後基於人道主義接收難民的政策框架。
特朗普歡迎哈馬斯積極回應 以色列反對派領袖指前所未有終戰機會特朗普調高H-1B簽證費至10萬美元 遭勞工團體提訴訟指越權韓媒：特朗普考慮本月底訪韓 或APEC會議前與習近平會談以軍：準備實施特朗普首階段和平方案 內塔尼亞胡：繼續與美合作