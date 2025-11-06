美菲日澳防長聯合聲明談南海議題　中國外交部：炒作虛假敘事

菲律賓、澳洲、日本和美國4國防長11月3日在東盟防長擴大會期間會晤，發表聯合聲明重申嚴重關切「中國在東海和南海破壞穩定行動」，中國外交部6日回應稱，有關國家在涉海問題上炒作虛假敘事，無端攻擊指責中國，中方對此強烈不滿，堅決反對。



在外交部例行記者會上，有記者提問稱，4國防長在東盟防長擴大會期間會晤併發表聯合聲明，重申對「中國在東海和南海破壞穩定行動」的嚴重關切，反對單方面以武力或脅迫手段改變現狀，並稱2016年南海仲裁案裁決具有拘束力。

毛寧表示，有關國家在涉海問題上炒作虛假敘事，無端攻擊指責中國，中方對此強烈不滿、堅決反對。

2025年6月4日，中國北京，一面中國國旗在商務部大樓前飄揚。(Reuters）

她指當前東海、南海局勢總體保持穩定，有關方面應尊重地區國家通過對話協商妥處涉海問題、維護地區和平穩定的努力，停止借涉海問題挑動爭議，加劇緊張。

針對南海仲裁案，毛寧強調「完全是一出披著法律偽裝的政治鬧劇，目的就是攪亂南海，從中牟利」。她指所謂「裁決」是非法的、無效的，沒有拘束力，中方從一開始就不接受、不承認。

毛寧最後指亞太是合作發展的高地，不是地緣博弈的棋局，搞集團政治和陣營對抗不會帶來和平與安全，不利於亞太和世界的穩定。