聯合國安理會通過決議　解除對敘利亞總統制裁

聯合國安全理事會通過一項美國起草的決議，解除對敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）的制裁。



路透社報道，安理會星期四（11月6日）以14票通過這項決議，中國基於反恐擔憂投棄權票，俄羅斯則以敘利亞人民的願望為由投了贊成票。

根據決議，敘利亞內政部長哈塔卜（Anas Khattab）也被解除制裁。

華盛頓數月來一直敦促安理會15個成員國放寬對敘利亞的制裁。 美國總統特朗普（Donald Trump）在今年5月宣佈解除對敘利亞的所有制裁，這是美國一項重大的政策轉變。

2025年3月10日，敘利亞大馬士革，敘利亞臨時總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）在總統府接受路透社採訪。（Reuters）

美國常駐聯合國代表沃爾茲（Mike Waltz）在星期四的投票後說：「安理會正發出一個強烈的政治信號，表明自阿薩德政權和他的同夥被推翻以來，敘利亞已進入一個新時代。 」

沙拉下星期一（10日）將訪問白宮，與特朗普會晤。

經過13年的內戰，由沙拉領導的沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）等武裝組織於去年12月閃電推翻阿薩德政權，由他建立的敘利亞過渡政府獲得地區和國際支援。

沙拉於今年3月13日簽署憲法宣言，確定敘利亞過渡階段為期五年。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

