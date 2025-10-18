敘利亞總統變天後首訪俄羅斯：普京要對美國絕地大反攻？

2024年12月敘利亞變天後，各界密切關注過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）的權力動態，尤其是與美國、沙特、土耳其，乃至以色列等相關國家的互動。畢竟阿薩德（Bashar al-Assad）的垮台本身，就意味敘利亞與俄羅斯、伊朗的附庸關係告終，未來將是美國影響力大增的時代。

但即便是在這樣的背景下，俄羅斯似乎仍與敘利亞維持千絲萬縷的聯繫。10月15日，沙拉訪問俄羅斯，並與普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在克里姆林宮會晤。期間，沙拉表示將竭力重啟與俄羅斯的全面關係，也會讓對方了解一個全新的敘利亞。

普京也表示，俄羅斯在發展與敘利亞的關係時，始終將敘利亞人民的利益置於首位，「從未摻雜任何政治投機或特殊利益。」同時，普京也稱敘利亞近期的國會選舉是一項巨大成功，能夠加強各政治力量之間的聯繫。不過對於沙拉引渡前總統阿薩德的要求，普京並沒有答應。

無論如何，在美國大幅滲入敘利亞的時空，俄羅斯似乎不同於伊朗的焦頭爛額，仍然維持了一定角色。而這種現象，其實從阿薩德垮台後就不斷綿延至今。

敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）訪問俄羅斯首都莫斯科期間，2025年10月15日在克里姆林宮與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會晤。（Reuters）

從變天到相互試探

回顧敘利亞變天，致命關鍵無疑就是2024年9月急速升溫的以色列、黎巴嫩衝突。

一開始，以色列在17日、18日引爆傳呼器與對講，在一定程度上摧毀了真主黨的通訊管道，接著又祭出一系列斬首行動：20日擊殺真主黨拉德萬部隊（Radwan Force）指揮官易卜拉欣·阿基爾（Ibrahim Aqil），24日擊殺真主黨火箭和飛彈部隊指揮官易卜拉欣·穆罕默德·卡比西（Ibrahim Muhammad Qabisi）與真主黨飛彈部門高級指揮官侯賽因·埃茲丁（Hussein Ezzeddine），接下來就是27日的真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）。隨後，以軍在9月30日入侵黎巴嫩，與真主黨地面部隊激烈交火。

基本上這場衝突之所以致命，在於真主黨不只是以色列北境的重大威脅，更是伊朗「抵抗軸心」（Resistance Axis）的重要支點，既為德黑蘭訓練派往伊拉克、敘利亞、也門的戰鬥人員，也將自身力量部署到敘利亞支持阿薩德政權，納斯魯拉本人更是前述網絡的重要樞紐。如今被以色列一夕剷除，必然影響伊朗在敘利亞的布局。

當然，俄羅斯作為阿薩德的最大靠山，從2015年就開始介入敘利亞內戰，即便伊朗力有未逮，莫斯科也不至於看著阿薩德垮台。但偏偏，加沙戰爭以及隨後升級的以色列、伊朗衝突，剛好發生在俄烏戰爭已經爆發的時空，深陷烏克蘭戰場的俄軍明顯分身乏術、無法回防，最終也難以阻止敘利亞政府軍的兵敗如山倒。

5月15日，特朗普、沙特王儲穆罕默德與敘利亞總統沙拉在沙特會面。（Reuters）

12月8日，敘利亞在反對派進軍11天後迅速變天，阿薩德本人也倉皇逃往莫斯科，最後獲得了政治庇護，但敘利亞駐俄羅斯大使館也在9日升起反對派新旗。

從這一刻起，俄羅斯在敘利亞的軍事資產去留就成為話題核心，也就是在塔爾圖斯（Tartus）的海軍基地、在拉塔基亞（Latakia）的空軍基地。12月29日，已經成為實際領導人的沙拉表示，敘利亞和俄羅斯擁有共同的戰略利益，「我們不希望俄羅斯以有損其與我國長期關係的方式撤離」。沙拉同時補充，敘利亞的武器來自俄羅斯，許多發電廠更由俄羅斯管理。

在這之後，美國在敘利亞的角色雖然持續上升，大馬士革卻沒有完全切斷與俄羅斯的聯繫。2025年1月28日，沙拉表示敘利亞希望引渡前總統阿薩德，但沒有收到俄羅斯正面回覆；1月29日，俄羅斯時任外交副部長博格達諾夫（Mikhail Bogdanov）率團訪問大馬士革，與沙拉會晤，並重申莫斯科在阿薩德垮台後對敘利亞主權和領土完整的支持。2月12日，沙拉與普京通電話，這是阿薩德垮台以來，普京首次與敘利亞國家元首的接觸。

而經過一系列試探、調頻，俄敘談判逐漸走出變天動盪，開始進入利益互動的深水區。

敘利亞總統巴沙爾阿薩德（左）逃亡俄羅斯。（GettyImages）

軍事基地與經濟

表面上來看，沙拉似乎對引渡阿薩德勢在必行，但這更多是其與普京的談判起手式；對俄敘兩國的現實互動來說，這場雙人探戈的關鍵舞步，還是軍事基地與經濟的糾結。

2025年2月，敘利亞政府軍控制了俄羅斯的空軍、海軍基地的要道，並要求與俄羅斯重新談判基地的長期租約，以此獲得額外的經濟和外交利益。而俄羅斯顯然也很重視相關發展，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當時就證實，雙方正就俄羅斯在敘利亞的軍事基地進行談判。

接著敘利亞打出了自己的真正手牌。2025年3月，俄羅斯和敘利亞官員之間的外交談判透露，敘利亞有意重組200億至230億美元的外債，而俄羅斯就是當中的大債主。雖說莫斯科不太可能完全免除貸款，卻還是有機會進行減免，同時提供人道主義援助。

顯然，經濟就是敘利亞政府面向俄羅斯的要求，而莫斯科對此心知肚明，所以也持續通過各種方式示好敘利亞政府，希望最大程度保住軍事基地：在2025年2月14日，敘利亞新政府就通過敘利亞央行、大馬士革機場，獲得了來自俄羅斯政府的大量敘利亞鎊；同年3月6日，俄羅斯再通過大馬士革機場向敘利亞運送了敘利亞鎊現金。

當然，俄羅斯也不是毫無籌碼、只能任人宰割。有鑑於莫斯科過去對敘利亞阿拉維派的支持，在當今敘利亞族群裂隙明顯的背景下，阿拉維派仍希望「挾外援以自重」，借俄羅斯的相關支持保存實力。例如2025年3月，敘利亞西部發生大規模族群衝突時，許多阿拉維派民眾就逃往當地的俄羅斯空軍基地尋求庇護。

顯然，俄羅斯仍不放棄在地中海的戰略據點，並握有族群衝突這個隱形籌碼，敘利亞則希望莫斯科在經濟上「有所表現」。

2025年5月14日，沙特阿拉伯利雅得，美國總統特朗普與敘利亞過渡總統沙拉（Ahmed al-Sharaal）進行會面並握手。（Reuters）

之後雙方的高層互動就日漸明顯。7月31日，敘利亞外長沙伊巴尼（Asaad al-Shaibani）在莫斯科會見了俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）。前者強調敘利亞需要俄羅斯的支持，來重建和穩定國家，並且希望強化雙方在基礎設施、能源和國防方面的合作；俄羅斯則重申了對敘利亞主權的承諾，並承諾提供重建援助。

基本上這也就是沙拉在10月15日訪問俄羅斯、會晤普京的前置作業。而這次會晤又確認一個趨勢：雙方繼續開展經濟合作，敘利亞也將允許俄羅斯控制拉塔基亞的空軍基地、塔爾圖斯的海軍基地。

從這個結果來看，即便普京還是沒有同意引渡阿薩德，卻已經通過經濟挹注，最大程度減少了敘利亞變天的衝擊，保住了在敘軍事資產。當然，在當前美國影響力大舉滲入敘利亞、俄軍又身陷烏克蘭的現實下，普京的操作還是停在設法止損的層面，尚不到絕地大反攻的程度。

不過也正如沙拉會晤普京時所說，自己希望「重新定義」與俄羅斯的關係，而非全然毀棄。換句話說，在可見未來內，俄羅斯儘管實力下降，卻依然是敘利亞棋局的場上玩家。或許經歷更長歲月後，情況又會是一番新局，就像2015年介入敘利亞內戰後的所向披靡。