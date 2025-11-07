美媒：美國安德魯斯聯合基地收可疑包裹　多人不適送醫

位於美國華盛頓特區的安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）星期四（11月7日）收到一個裝有白色粉末的可疑包裹，多人過後出現不適症狀，被送往醫療中心。



美國有線新聞網絡（CNN）當晚獲悉此事後向安德魯斯聯合基地求證。

安德魯斯聯合基地發表聲明說，基地裏的一名人員打開一個可疑包裹後，一棟建築物裏的人員被疏散。

聲明說：「作為預防措施，這棟建築和相連一棟建築都進行疏散，並在周圍區域設置了警戒線。安德魯斯聯合基地的應急人員到場確認沒有直接威脅，並將現場移交給特別調查辦公室。目前調查正在進行中。」

2025年6月15日，美國總統特朗普從美國馬裏蘭州安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews）登上空軍一號前往加拿大參加G7領導人峰會時揮手致意。（Reuters）

兩名知情人士透露，裝有不明白色粉末的包裹被打開後，多人被送往基地的馬爾科姆·格羅夫醫療中心。

其中一名知情人士說，危險品處理組的初步現場檢測並未發現任何危險物質，但調查仍在進行中。危險品處理組已於周四晚間離開現場。

目前尚不清楚接近包裹的人員的不適嚴重程度。

兩名消息人士說，調查人員還在評估包裹中包含的政治宣傳材料。

坐落在馬里蘭州的安德魯斯聯合基地，是美國總統、副總統、內閣部長等重要人物公務出行經常使用的軍事基地。美國總統特朗普11月5日剛到過這個基地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

