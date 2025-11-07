美國政府繼續停擺　聯邦法官下令全額支付食品救濟金

美國聯邦政府「停擺」於星期四（11月6日）進入第37天。 羅得島州一名聯邦法官當天下令，特朗普 （Donald Trump）政府最晚於星期五（7日）必須全額支付11月份的「補充營養援助計劃」救濟金。



新華社報導，羅得島州聯邦地區法院法官麥康奈爾（John McConnell）星期四就部分地方政府、非營利組織質疑聯邦政府只願撥付「補充營養援助計劃」（SNAP）65%的資金而發佈上述命令。

麥康奈爾在聽證會上說：「被告沒有考慮到只部分撥付『補充營養援助計劃』救濟金所造成的實際後果。 他們明知部分款項的支付會被延遲很長時間，卻沒有考慮到依賴這些福利的個人會遭受的損害。 」

他說，哪怕再拖延一天都是「完全不可接受的」，並命令聯邦政府最晚星期五必須全額撥付資金並確保資金迅速撥付給各州，再由各州發放給受益人。

羅得島州一名聯邦法官當天下令，特朗普 （Donald Trump）政府最晚於星期五（7日）必須全額支付11月份的「補充營養援助計劃」救濟金。 （Reuters）

在美國農業部宣佈因政府「停擺」不會發放11月份的「補充營養援助計劃」救濟金后，麥康奈爾上星期五（10月31日）要求聯邦政府必須動用應急資金維持專案運轉。 農業部星期一（3日）指出，將動用應急資金維持本月一半食品救濟金的發放，但一些州可能需要等待數周甚至數月才能資金到位。 農業部星期三（5日）又指出，經過重新計算，有足夠資金支付65%的食品救濟金。

麥康奈爾星期四在聽證會上對此批評說，聯邦政府明明有額外的應急資金，卻只願意部分支付食品救濟金，而且明知這些款項無法及時到位。 「政府有義務遵照法院命令全額支付這筆款項，以便全美各地的人們都能立即獲得食品救濟金。」

因資金耗盡，「補充營養援助計劃」上星期六（1日）起已暫停發放救濟金。 作為美國社會保障體系的重要組成部分，「補充營養援助計劃」覆蓋4200萬人，約佔全美總人口八分之一，其中大多數人收入低於貧困線。 這個專案每月支出超過80億美元（約104億新元）。 據美國媒體報導，這是「補充營養援助計劃」設立60年來首次停發救濟金，以往即便在聯邦政府「停擺」期間也沒有停發過。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

