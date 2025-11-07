日本恢復對華出口水產　扇貝已出貨　中國：繼續依法加強監管

日本政府11月7日證實，日方恢復對華出口水產品，約6噸扇貝已出貨，是2023年8月中國發出禁令以來，日方首次確認恢復對華出口。中國外交部7日表示，中方主管部門將繼續嚴格依法依規，加強對日本水產品輸華監管。



日本農林水產大臣鈴木憲和表示，約6噸北海道產冷凍扇貝已經面向中國出貨。共同網引述相關人士稱，扇貝已於11月5日通過海運發往中國，青森縣產鹽漬海參也將在11月10日透過空運對華出口。

中國6月宣布恢復進口宮城、福島等10個都縣以外的日本水產品，其後兩國政府進入辦理手續階段，報道指，對華出口需要中方批准日方相關設施的註冊登記，還要提交放射物質檢測證明等，有697家企業提交申請，目前可以出口的僅有3家。

日本水產品：圖為2023年10月20日，日本海洋生物環境研究所職員在千葉縣御宿町處理福島海鮮的樣本，準備將樣本運往中國、韓國和加拿大多個實驗室進行放射物質分析。（Reuters）

鈴木憲和強調，對於中方會否撤銷對餘下10個都縣產水產品的進口限制、恢復日本產牛肉對華出口，日方將繼續「要求中方基於科學依據作出應對」。

中國外交部發言人毛寧7日在例行記者會稱，中方將持續對日本福島核污染水的國際監測和中方的獨立取樣監測，希望日方能夠持續地開展對福島核污染水的國際監測和中方的獨立取樣監測，中方也會繼續同國際社會一道，敦促日方持續地履行承諾。

2025年7月8日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部官網）

她指中方主管部門將繼續嚴格依法依規，加強對日本水產品輸華的監管，保障人民群眾的食品安全，一旦發現任何風險，將立即依法採取必要的進口限制措施。