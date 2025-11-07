Meta被曝544億年收入來自詐騙廣告　每日「高風險」廣告達150億個

根據路透社獲得的Meta內部文件，該公司內部預測其年度總收入的10%（約160億美元）來自詐騙和違禁商品廣告，其中僅詐騙廣告就貢獻約70億美元（約544億港元）年收入。這家社交媒體巨頭旗下平台（包括facebook、Instagram）每日向用戶展示150億個「高風險」詐騙廣告，且此情況已持續至少三年。



圖為Meta行政總裁朱克伯格。（路透社）

文件顯示，Meta僅在自動化系統「95%確定」存在欺詐時才會封禁廣告商。對於未達此標準的可疑廣告商，該公司採取「懲罰性投標」機制，通過提高廣告收費來替代封禁，此舉在減少詐騙廣告的同時仍為公司帶來巨額收入。

儘管Meta預計將面臨最高10億美元的監管罰款，但2024年11月的內部評估坦承，該公司每六個月從高風險詐騙廣告中即可獲利35億美元（約272億港元），這個數字「遠超過任何監管及和解成本」。

路透社得到的Meta內部文件，指Meta預計2024年10%的廣告收入「來自詐騙及違禁商品廣告」。顯示Meta內部深知詐騙廣告之多及龐大利潤。

Meta公司標誌（路透社）

文件證實，美國三分之一成功詐騙案件是牽涉Meta平台，英國監管機構數據顯示其產品涉及2023年當地54%支付相關詐騙損失。目前美國證交會已對Meta的金融詐騙廣告展開調查。

Meta發言人斯通（Andy Stone）卻反駁稱，這些文件「呈現選擇性觀點」，並強調公司在過去18個月已將用戶報告的詐騙廣告減少58%，2025年至今刪除超過1.34億條詐騙內容。內部文件顯示，Meta計劃在2025年底將違規廣告收入比例從10.1%降至7.3%。