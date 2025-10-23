Meta人工智能部門將裁員600人　冀精簡架構助決策加快

Facebook母公司Meta宣布，旗下「超級智能實驗室」（Superintelligence Labs）裁減約600個職位，以提升人工智能（AI）部門的靈活性與反應速度。



Meta星期三（10月22日）說，這輪裁員會影響Facebook人工智能研究（Facebook Artificial Intelligence Research）部門，以及負責AI產品開發與基礎設施的團隊。不過，專注於開發下一代基礎模型、由數十名研究員與工程師組成的新實驗室「TBD Lab」將不受影響。

2025年7月25日，Meta創辦人及行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg，左）在其社交平台Threads上宣布，人工智能聊天機械人ChatGPT聯合創辦人趙晟佳（右）正式加入Meta的團隊，成為旗下「超級智能實驗室」的首席科學家。趙晟佳將與朱克伯格及Meta首席人工智能官汪滔（Alexandr Wang，中）合作。（Threads@zuck）

公司在內部信中指出，團隊精簡後有助於加快決策、並擴大每個崗位的職責範圍和影響力。Meta稱，受影響員工可申請公司內部的其他職位。

根據美國媒體Axios引述公司備忘錄報道，Meta是在今年6月重組AI部門後展開此次調整。重組後的「超級智能實驗室」整合了Facebook人工智能研究部門、AI基礎與產品團隊，以及TBD Lab，旨在振興公司在生成式AI領域的競爭力。此前，Meta的開源模型Llama 4反響不佳，並有多名高層離職。

圖為2025年3月12日拍攝的照片，展示電腦螢幕上顯示的Meta標誌，以及手機螢幕上顯示的Facebook標誌。（Getty Images）

Meta近來大舉投入AI發展。公司星期二（21日）宣布，與Blue Owl Capital達成270億美元（約2,098億港元）融資協議，為公司最大的數據中心項目提供資金。分析師指出，這項交易會使Meta能夠把大量前期成本和風險轉移給外部資金，同時保留較小比率的項目持股，從而實現龐大的人工智能發展目標。

Meta自2013年成立Facebook人工智能研究部門以來，持續擴大在深度學習領域的研究佈局，並聘請首席AI科學家勒坤（Yann LeCun）領導團隊。

本文獲《聯合早報》授權轉載

