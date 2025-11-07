中國人首爾步操影片熱傳掀「行軍」爭議　韓媒：健行活動

韓國傳媒11月7日報道，一段多名中國人在首爾漢江沿岸公園步操的影片在當地熱傳，由於部份人穿著類似軍服的服裝，引發「行軍」爭議，有韓媒引述消息人士指，引發爭議的服裝是團體制服，而非軍裝，該次活動目的是一起健行遊覽韓國景點。



2025年11月，一段多名中國人在首爾漢江沿岸公園步操的影片在當地熱傳，引發「行軍」議論（影片截圖）

綜合《朝鮮日報》、《韓國先驅報》等韓媒指，活動日期為10月31日，是「國際步行交流」活動一部份，該活動由韓國機構Korea Cultural Exchange Promotion Agency與中國組織China Health Walking Association聯合舉辦。

這次吸引逾100名中國參與者，其中大部分是遊客。活動目的是讓參加者步行遊覽韓國旅遊景點，增進健康和友誼。

由於部份人的服裝被指似軍服，在網絡上引來「行軍」爭議，有韓國網民認為「在汝矣島中央舉辦這樣的活動太超過」，又有人指「感覺被佔領了」、「為什麼他們在首爾穿著像軍人的衣服？」

《朝鮮日報》引述來自韓方的消息人士指，引發爭議的服裝是參​​與團體為增進團結而自行製作的團體制服，並非軍服，僅採用迷彩圖案，沒有任何軍事象徵意義或政治意圖。

消息人士又稱，部份人穿著的服裝遭誤認為是軍服，今後會加強事先指導和協調，以避免引起誤解。