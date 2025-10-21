特朗普普京傳匈牙利會面　歐盟批評羞辱外交地位

俄羅斯總統普京（Vladmir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃在匈牙利首都布達佩斯舉行會晤的消息，正持續引發歐洲政界強烈反應。歐盟官員私下稱此舉是對歐盟「外交地位的公開羞辱」，是一場「政治噩夢」。



10月20日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指責歐盟正採取「積極的破壞行動」，企圖讓會晤流產。她批評道，「好戰的西歐集團」試圖「破壞任何與和平有關的努力」，「我們看到各種聲明和挑釁接連出現」。

據西班牙《國家報》報道，歐盟認為，特朗普和普京在歐盟成員國匈牙利討論俄烏問題，卻不邀請歐盟參與，令人「處於尷尬和不悅的境地」。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，美國總統特朗普（右三）和俄羅斯總統普京（左三）開始美俄峰會，旨在透過談判結束已進行超過三年俄烏戰爭。（Getty）

一位不願透露姓名的歐盟外交官還稱，會晤地點是經過精心挑選的，「它可能對俄羅斯有利，因為它會加劇歐盟內部圍繞克里姆林宮的分歧」，同時也有利於匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）鞏固其政治地位。

值得一提的是，匈牙利總理歐爾班一直與馮德萊恩（Ursula von der Leyen）領導的歐盟委員會關係惡劣，雙方在烏克蘭問題、對華關係以及民主議題上分歧明顯。

報道稱，如果歐盟不想激怒特朗普，恐怕還將不得不為普京飛機頒發飛越歐盟領空的許可證，否則他就只能繞遠路。「政客新聞網」歐洲版此前提到，由於俄羅斯飛機被禁止飛越歐盟領空，普京若要抵達布達佩斯，必須違反歐盟的措施，冒着巨大風險飛越烏克蘭，或者繞道巴爾幹半島。

在公開場合，一些歐盟領導人聲稱歡迎任何有助於結束衝突的對話，但私下裏，一些消息人士對《國家報》描述這是一場歐盟的「政治噩夢」。

2024年7月5日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在莫斯科克里姆林宮接見匈牙利總理歐爾班。（Reuters）

另據英國路透社20日報道，在歐盟外長會議前，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）公開表示，普京前往匈牙利談俄烏衝突「並不好」。她稱，美國擁有向俄羅斯施壓、迫使其走到談判桌前的力量，如果他們能讓俄羅斯停火，「這當然是好事」，但這發生在布達佩斯「不，這並不好」，「關鍵在於，這樣的會面是否能真正帶來結果」。

卡拉斯同時表示，特朗普推動和平值得歡迎，但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）也應與普京直接會面。

立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）、芬蘭外長瓦爾托寧（Elina Valtonen）的態度更為強硬，直言「被國際法庭通緝的戰犯」不應該出現在歐洲。國際刑事法院此前對普京發出逮捕令，不過，很少有觀察人士認為這會在布達佩斯成為障礙。

法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）表示，只有當普京的訪問能帶來「立即且無條件的停火」，才「有意義」。荷蘭庇護和移民大臣兼外交大臣范韋爾（David van Wheel）則強調，「最重要的是我們有一個談判桌」。

對於歐盟外交官近日的種種言論，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃20日回應說，歐盟正對即將於布達佩斯舉行的會晤採取「積極的破壞行動」，「好戰的西歐集團」試圖「破壞任何與和平有關的努力」，「我們看到各種聲明和挑釁接連出現」。

她指出，西歐國家「顯然在竭力推動俄羅斯與烏克蘭之間的衝突升級」，自2022年以來他們一直如此，當時他們「破壞了」在土耳其伊斯坦布爾舉行的俄烏和平談判。「今日俄羅斯」稱，根據烏克蘭前談判代表阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）之前的說法，烏方2022年是在時任英國首相約翰遜（Boris Johnson）訪問基輔並勸說澤連斯基繼續戰鬥後，才退出與俄方的對話。約翰遜否認了這一說法。

扎哈羅娃直言，歐盟各國和英國偶爾發表的「尋求和平」的表態不過是「偽裝」，「事實上，他們在盡一切努力推動局勢升級。很難說他們是否真正意識到自己在做什麼，畢竟這些西歐國家的領導層中有太多非專業人士」。

「為什麼是布達佩斯？答案很簡單：因為我們是歐洲唯一一個真正為和平而努力的國家，」歐爾班19日也在社交媒體上回應道，匈牙利2022年俄烏衝突後並未與俄羅斯斷絕聯繫，「我們從未指責過任何人，也從未關閉談判渠道。如果不對話，就無法說服任何一方」。

歐爾班表示，匈牙利「始終堅持通過外交途徑解決衝突」，因此成為「唯一一個美俄談判可能引向和平的歐盟國家」。

「合作而非對抗，尊重而非標籤化。這才是通往和平的道路，布魯塞爾選擇孤立自己，而我們將繼續對話。」歐爾班寫道。

據俄新社、俄羅斯《消息報》報道，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）20日也回應說，「特朗普總統與歐爾班總理的關係很友好，普京總統與歐爾班的關係也非常具有建設性。這很大程度上促進了我們在最近通話中達成的共識」。

2024年7月5日，俄羅斯總統普京在莫斯科克里姆林宮接見匈牙利總理歐爾班握手致意。（Reuters）

對於烏克蘭總統澤連斯基是否參加此次俄美領導人會晤，佩斯科夫說：「目前，還沒有此次會晤的有關細節」。

10月16日，特朗普在社交媒體上發帖稱，他當天與普京進行了長時間通話，討論結束俄烏衝突及其後的俄美貿易等議題，雙方同意將在布達佩斯舉行面對面會晤。

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）16日證實，特朗普提議在布達佩斯舉行美俄領導人會晤，普京表示支持。俄新社17日援引俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫的話報道說，普京與特朗普的會晤可能在兩周內或稍晚舉行。

路透社17日就指出，「當普京在匈牙利下飛機，參加與特朗普的峰會時，這將成為歐盟的尷尬一幕」，「因為這些烏克蘭盟友一直試圖孤立俄羅斯」。匈牙利是北約成員國，也是一個堅定援助烏克蘭並孤立俄羅斯的集團——歐盟的成員國。諷刺的是，1994年正是在那裏，美英俄簽署《布達佩斯備忘錄》，為烏克蘭提供安全保障，以換取基輔放棄核武器。

19日，澤連斯基在接受美國媒體採訪時表示，他願意參加特朗普和普京將於布達佩斯舉行的會晤，且已就該問題在會見特朗普時同對方進行了討論。澤連斯基還表示，烏方願意開展和談，但不會對俄羅斯作出讓步。為了實現停火和開啟談判，衝突雙方應停留在目前的接觸線上。

