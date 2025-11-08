UPS貨機墜毀　兩大快遞停飛同型號機　波音：向3公司建議停飛

美國速遞公司UPS所屬的一架MD-11型貨機11月4日在肯塔基州路易斯維爾（Louisville）國際機場附近墜毀，路易斯維爾市長格林伯格7日稱，死亡人數已上升至14人，墜毀原因仍在調查中。UPS及聯邦快遞（Fedex）同日分別發聲明表示，決定暫時停飛公司旗下同型號的飛機。



據UPS在其網站上發布的聲明中，他們出於謹慎和安全考慮，並跟據飛機製造商的建議主動作出停飛這一決定，而MD-11型貨機數量佔公司機隊的9%。

波音公司發言人表示，已向3家使用MD-11型貨機的公司建議暫時停飛有關飛機。

路透社等外媒報道，聯邦快遞同日在一封電郵中表示，他們將根據飛機製造商的建議，對旗下MD-11型飛機進行徹底的安全檢查，而在檢查期間所有相關飛機將全面停飛。

MD-11機型最初由美國飛機製造商麥道（McDonnell Douglas）生產，直至1997年麥道併入波音公司（Boeing）。波音公司在2000年停產該機型，總共生產200架，最後一架MD-11於2001年交付。路透社報道指，波音公司尚未回應置評要求。

2025年11月5日，美置肯塔基州路易斯維爾，速遞公司UPS所屬的一架MD-11型貨機停在一個機場的停機坪上。（Getty）

另外，美國國家運輸安全委員會（NTSB）目前正對事故進行調查，其中一名委員7日表示，調查人員發現貨機在起飛後約37秒時，駕駛艙的錄音儀器就錄到25秒持續的警報聲，期間機師曾一度嘗試重新控制飛機，惟最終仍無法避免飛機墜毀。