COP30｜巴西總統促轉向清潔能源　傳多國提議向商務頭等艙客徵稅

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）說，地球已無法再承受人類對化石燃料的依賴，並警告若各國不迅速轉向更清潔能源，全球氣候行動可能功虧一簣。



巴西貝倫市下周將召開聯合國氣候大會（COP30），盧拉周五（11月7日）在大會前的一場會議上對各國領袖指出，地球再也無法支撐過去200年來以大量使用化石燃料為基礎的發展模式，如何解決能源的未來發展這一緊迫問題，將決定應對氣候變化鬥爭的成敗。

與會元首也呼籲各國減少使用煤炭、石油與天然氣等排放温室氣體的燃料。

2025年11月7日，在巴西貝倫舉行的聯合國氣候變遷大會（COP30）前夕，巴西總統盧拉、聯合國秘書長古特雷斯等人出席貝倫氣候峰會時合影（Reuters）

氣候危機的警訊從未如此明顯：過去十年是有記錄以來最熱的十年，颶風、熱浪與野火等極端現象不斷加劇。

儘管各國已於兩年前達成「逐步脱離化石燃料」的共識，但在如何具體落實上仍存在分歧。巴西希望制定明確的路線圖，但面臨阻力。

墨西哥環境部長巴塞納對法新社說：「要設定淘汰化石燃料的具體日期總是困難重重，因為產油國眾多，很難使每個國家都同意最遲在2030年淘汰化石燃料，但可提出以此作為長期目標。」

今年會議因全球主要碳排放國領袖缺席而蒙上陰影，其中包括美國總統特朗普。特朗普一再稱氣候變暖是個「騙局」，但這也促使更多國家呼籲採取更積極的氣候行動。

商務頭等艙座碳排放是經濟艙三倍

消息人士透露，法國、西班牙和肯尼亞等國正牽頭要在下周聯合國氣候大會上推動一項「奢華航班稅」提議，主張高端旅客助長全球暖化較多，應該支付更高費用。

2025年11月6日，巴西總統盧拉（右）與法國總統馬克龍（左）在COP30峰會前見面（Reuters）

這個倡議聯盟由十多個國家組成。消息人士說，這些國家的外交官正在爭取擴大聯盟，尤其是拉攏歐洲國家加入。

商務艙和頭等艙座位的碳排放足跡約為經濟艙的三倍，而私人飛機每名乘客每公里的排放量則是商業航班的14倍。

同意加入協議，但尚未徵收這類稅收的國家將承諾對商務艙、頭等艙機票以及私人飛機徵收附加稅。已實施相關稅制的國家如法國，則承諾提高目標，實行更高且更具累進性的稅率。

私人飛機的附加稅率目前還在討論中，但可能與燃油使用量掛鈎。

倡議聯盟指出，制定合理的航班稅可為氣候行動籌措資金，同時加強公平性。以馬爾代夫為例，其離境稅為商務艙120美元（936港元）、頭等艙240美元（1872港元）、私人飛機480美元（3744港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

