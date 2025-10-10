查理斯三世與威廉王子罕有「父子檔」　同場現身COP30會前活動

英國肯辛頓宮近日宣布，威廉王子（Prince William）將代表英王查理斯三世（King Charles III）出席下個月在巴西舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第30次締約方大會（COP30）。威廉王子和查理斯三世罕見於10月9日晚間，共同抵達倫敦自然歷史博物館，出席COP30會議前活動招待會。



綜合英媒報道，在出席COP會前活動當晚，查理斯三世和威廉王子乘坐賓利轎車抵達，並與多位環保人士、科學家、氣候變遷活動家、外交官和政界人士在內的嘉賓進行短暫見面。英國副首相林德偉（David Lammy）和能源安全及淨零排放事務大臣文立彬（Ed Miliband）亦出席當晚的活動。

據王室消息人士稱，威廉王子出席下一屆聯合國氣候變遷大會（COP）旨在加強其在「氣候外交」中扮演的重要角色。

查理斯國王長期以來一直倡導保護自然，而威廉王子則接過這一重任，計劃於11月3日飛往里約熱內盧參加「地球行動獎」頒獎典禮，後將於11月6日前往巴西貝倫（Belem）參加COP30世界領袖高峰會。