澤連斯基：我為什麼要害怕特朗普？　警告歐洲普京正發動混合戰爭

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）11月9日表示，他不像其他西方領導人那樣害怕美國總統特朗普（Donald Trump），因「烏克蘭和美國是盟友，沒有理由害怕他」。他又否認了有關他和特朗普上次在華盛頓會晤氣氛緊張的報道，還補充說他與美國總統保持着良好的關係。



澤連斯基周日接受衛報獨家專訪時否認，英媒此前報道特朗普和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）於10月17日在白宮會面，期間爆發激烈衝突，特朗普「口出惡言」，還將烏克蘭前線地圖扔到一邊、威脅割讓頓巴斯地區（Donbass）給俄羅斯。

對此，他回應稱特朗普並沒有向他扔過地圖；更沒有威脅若烏克蘭不接受條件，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）「將摧毀烏克蘭」。

澤連斯基強調美烏關係正常、務實且富有建設性。

2025年10月17日，澤連斯基與特朗普在白宮會面（Reuters）

訪問中，他感謝英王查理斯三世（King Charles III）9月促進美國支持烏克蘭。他透露，特朗普9月對英國進行國事訪問期間，和查理斯三世進行單獨會晤。澤連斯基稱，查理斯向特朗普傳達信號，鼓勵他更加熱情地支持烏克蘭。

澤連斯基還表示，他希望從美國製造商訂購27套「愛國者」防空系統。他也表示，同時，歐洲國家可以向烏克蘭借出現有的「愛國者」系統。

2025年9月17日，英國溫莎，美國總統特朗普（Donald Trump，左）對英國進行國事訪問。英王查理斯三世（King Charles III）在溫莎堡為其設國宴款待。圖為特朗普與查理斯三世在國宴期間談笑風生。（Reuters）

澤倫斯基還表示，克里姆林宮正在對歐洲發動「混合戰爭」，試探北約的底線。他認為，在烏戰結束前，俄國完全有可能對另一個歐洲國家開闢第二戰場，他說：「我相信會這樣，他完全可以做到。我們必須摒棄歐洲普遍存在的懷疑，即普京會先佔領烏克蘭，然後再去其他地方。他完全可以同時做到這兩件事。」