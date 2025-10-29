澤連斯基稱烏克蘭已準備好和談　但不會應俄羅斯要求割讓領土

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周二表示（10月28日）表示，基輔已準備好進行和平談判，但不會按照俄羅斯的要求，從更多領土撤軍。



澤連斯基會見到訪的荷蘭外交大臣范韋爾（David van Weel）時，對媒體表示：「如果能有結果的話，在哪裏舉行和談都可以。當然，除了俄羅斯或白俄羅斯之外。」

2025年10月28日，在俄羅斯襲擊烏克蘭之際，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）在基輔會見荷蘭外交大臣范韋爾（David van Weel，右）。（Reuters）

澤連斯基重申還表示，烏克蘭與歐洲官員將於周五、周六進行會面，討論和談的細節。但強調者並非結束戰爭的計劃，指俄羅斯首先必須停火。

他還批評批評匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）「阻止烏克蘭的一切行動」，但表示如果在匈牙利舉行和談，他很樂意出席。

此外，澤連斯基表示，烏克蘭未來兩、三年仍需要歐洲盟友提供穩定的資金；又請求中國幫助結束戰爭：「我們非常希望中國向俄羅斯施加壓力，結束這場戰爭，並且不要以任何方式幫助戰爭繼續下去。」