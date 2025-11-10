日本熊災｜單日三縣至少5人被襲受傷 青森拉麵店員負傷仍工作
撰文：陳楚遙
日本秋田、青森及新潟三縣11月9日接連發生熊襲擊人類事件，至少5人受傷；所有傷者送醫後均意識清醒，無生命危險。
日媒報道，周日早上在秋田縣五城目町馬場目的住宅用地內，一名78歲老婦在遭熊抓傷臉部。其主50歲的女兒聽到聲音趕到現場，亦被熊襲擊受傷。約半小時後，秋田縣美鄉町小荒川一名83歲男子在住所門口被熊襲擊受傷，縣政府人員其後將熊射殺。新潟縣一名60多歲男子在住所外，被一隻從灌木叢中走出的熊襲擊受傷。
另外，青森縣三戶町一間拉麵店，同日清晨約5時，一名57歲男員工從後門出來，在獨自準備食材期間被一隻熊襲擊，臉部被抓傷。但他仍然在繼續準備食材，待其他店員上班才報警前往醫院就醫。
該店員憶述，他最初以為是大型犬，發現是熊後與之搏鬥並將其「甩開」，熊隨後沿路逃走。拉麵店目前暫時停業，警察在附近巡邏搜索熊蹤避免有更多意外。
有網民對於店員被襲擊後依然繼續工作敬佩，留言道「滿身是血還繼續準備材料，對拉麵的熱情也太驚人了吧……把熊甩開難道是拉麵修行鍛鍊出的臂力？」
