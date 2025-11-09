日本熊災釀至少13死160傷 3大便利店推防熊措施
日本近期接連發生熊出沒事件，據報已造成13人死亡、160人受傷，創下新紀錄。日本3大連鎖便利店羅森（Lawson）、全家（Family Mart）和7-Eleven紛紛採取應對措施，如向門店派發驅熊噴霧、安裝低頻波發生器等。
綜合日媒報道，自6月起至11月9日，日本熊襲人已造成至少13人死亡。
據熊出沒事件追蹤網站Kumamap（日語：クママップ）統計數據顯示，日本全國本週共發生2290宗熊出沒。其中秋田縣最多，有1418宗。
Lawson在其基本門店管理政策中，增加熊出沒應對措施，例如將自動門改成需要「手動」操作；並自7日起，對北海道、東北地方和關東北部地區約100家門店發放驅熊噴霧；還考慮安裝低頻波發生器，防止熊類靠近便利店。
Family Mart將自10日起，對主要位於東北地方的約400家門市發放驅熊噴霧；全國門店都將出示有關熊的警告標識。
7-Eleven表示，如果發現熊的蹤跡，將要求各門店自行決定是否停業。
