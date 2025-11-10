印度新德里爆炸至少8死　鄰近知名景點人群眾多　多輛汽車焚毀

據印度傳媒報道，新德里當地時間周一（10日）晚，一輛汽車在知名景點紅堡附近發生爆炸，現場多輛車冒出火焰和濃煙。警方發言人稱，事件造成8人死亡，爆炸具體原因仍在調查中。



新德里警察局長Satish Golcha表示，爆炸發生在晚上6點52分左右，一輛緩慢行駛中的汽車停在紅燈處，隨後發生爆炸，附近車輛也受損。

綜合印度亞洲國際新聞（ANI）和新德里電視台（NDTV）報道，爆炸發生後至少11人受傷，多名傷員被送往醫院。消防部門官員AK Malik表示，接到報案後立即派出7個消防隊到場，火勢於當晚7：30許得到控制。

爆炸發生後，除新德里外，毗鄰新德里的北方邦（Uttar Pradesh）和西部沿海的孟買均進入高度戒備狀態。

事發地點為新德里知名旅遊景點紅堡（Red Fort）地鐵站外，該地位於人口密集的老城區，全年吸引遊客到訪。附近一間商店店長稱：「我從來沒聽過這麼大的爆炸聲。我因為爆炸摔倒了三次。感覺我們好像都要死了。」

據報道，警方周日（9日）晚已經在首都附近的法里達巴德（Faridabad）發現了350公斤硝酸銨，這種化學物質在適當條件下可引起大規模爆炸。此外還有一支步槍、彈藥和爆炸計時器。

法里達巴德所在的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）首席部長Devendra Fadnavis於周一下午與高級警官召開會議，評估安全形勢。