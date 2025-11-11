新德里爆炸｜印警未確定是否炸彈造成　事前檢獲大量爆裂品原料

印度新德里觀光熱點「紅堡」附近11月10日晚發生汽車爆炸案，一輛汽車在知名景點紅堡附近發生爆炸，造成至少10死30人傷。新德里警方深夜表示，目前要確認是否為炸彈導致還言之尚早，官方亦尚未明確表態是否認為這是一宗蓄意攻擊。不過，當地警方較早前在印度北部的法里達巴德（Faridabad）查獲近2900公斤可用來製作炸藥的化學物質，以及AK-47步槍等槍枝和彈匣在內等危險物品；暫未知兩者是否有任何關連。



在爆炸發生後，附近醫院戒備森嚴，許多傷者已被送往該院。另外，印度整個德里首都圈（NCR）、孟買（Mumbai）、加爾各答（Kolkata）等都會區已進入高度戒備狀態，北方邦（Uttar Pradesh）、哈里亞納邦（Haryana）等地也正由相關部門密切觀察。

新德里警方11月10日表示，紅堡爆炸案的源頭是一輛汽車，車內不只1人，但現在還無法確定爆炸是否因炸彈而引起。(Reuters)

新德里警方表示，紅堡爆炸案的源頭是一輛汽車，車內不只1人，但現在還無法確定爆炸是否因炸彈而引起，因為現場沒有炸彈的痕跡，也尚未獲報有人被炸彈炸傷，「目前僅知爆炸源頭是一輛汽車，汽車在紅燈前爆炸，車內有2至3人，車身完全損毀，鑑識小組正在採集樣本」。

現時，印度國家調查局（NIA）已介入調查，一名參與調查的人員向印媒表示：「目前還未發現釘子、碎片、彈片、電線、化學物質，也還沒找到任何可疑的碎屑。」

這次爆炸案發生在紅堡周邊地鐵站的1號出口附近，爆炸瞬間引發大火，有6輛汽車在內的多部車輛隨之起火。當局派出10部消防車趕往現場灌救，火勢於晚上近7時30分時獲控制。

印度內政部長沙阿（Amit Shah）證實，調查人員正在調查爆炸事件的「所有可能性」。