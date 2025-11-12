澳洲官員指中國滲透通訊基建網絡　中方：一而再三抹黑中國

澳洲安全情報組織安全總監伯吉斯（Mike Burgess）近日指責，為中國政府工作的黑客正在滲透澳洲的通訊和基礎設施網絡。對此，中國外交部發言人郭嘉昆11月12日舉行例行記者會表示，澳方官員今年以來一而再、再而三地發表抹黑中國的言論，希望澳方有關官員停止發表不負責任言論，多做有利中澳關係健康發展的事。



澳洲廣播公司（ABC）報道，伯吉斯指控中國多次試圖入侵澳洲和其他五眼聯盟國家的關鍵基礎設施。

伯吉斯表示，這些攻擊的目標是水務、交通、電信和能源網絡，他形容這些活動「高度複雜」，旨在持續且隱蔽地入侵系統。

2025年8月26日，澳洲安全情報局（ASIO）局長伯吉斯（Mike Burgess）在澳洲堪培拉國會大樓舉行的記者會上向媒體發表演說。（Reuters）

彭博社記者周三在記者會上提問稱，澳洲情報部門負責人指控，中國政府支持的黑客正在入侵澳洲的通信和基礎設施網絡，詢問中方對此類指控有何回應。

郭嘉昆表示，澳方官員今年以來一而再、再而三地發表抹黑中國的言論，散播虛假敘事，蓄意挑動對抗。中方對此堅決反對，已向澳方提出交涉。「我們希望澳方有關官員停止發表不負責任的言論，多做有利於中澳關係健康發展的事。」