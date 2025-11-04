澳洲2026年起向民眾提供至少3小時免費太陽能 料數百萬戶受惠
撰文：張子傑
出版：更新：
澳洲政府11月4日宣布，Solar Sharer節約能源計劃預計在2026年實施，屆時數以百萬戶家庭可以至少3小時的免費太陽能電力，包括沒安裝太陽能板的用戶亦可得益。
路透社報道，澳洲能源部長鮑文（Chris Bowen）公布有關消息，指Solar Sharer會率先在新南威爾斯（New South Wales）、南澳洲省（South Australia），以及昆士蘭（Queensland）東南部率先實施，其後擴展至全國各地。
根據公布內容，當局在太陽能板的一天中發電量最高時，為用戶供應免費電力。
鮑文稱，無論民眾住所是否設有太陽能板，或是居住地屬自住或租屋，其電力使用都可以轉至零成本時段及直接得益。如果更多人使用，系統就可以帶來更大的得益，降低所有用戶的電費。
目前澳洲有大約400萬戶家庭在屋頂設有太陽能板，而在陽光普照的下午發電量足以出現「負電價」；但到了數小時後電力需求高峰時，電網就飽受壓力。
鮑文在2022年提出當地在2030年前的可再生能源佔整體82%，同時立法將碳排放量比2005年水平減少43%。
