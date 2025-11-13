Google部份服務一度中斷　據報香港等地區數千用戶報告受影響

谷歌（Google）表示，美國東部時間周三（11月12日）下午，數千名用戶報告包括谷歌雲端硬碟（Google Drive）在內服務出現問題，抱怨伺服器連接、文件訪問和網站訪問方面存在問題，公司正調查原因。有香港用戶表示，香港地區也出現問題，谷歌搜尋（Google Search）引擎、Google地圖和Gmail均受影響。



Downdetector，周三中午剛過，Downdetector上就開始出現報告，到下午1點，已有超過2800名用戶報告Google雲端硬碟的問題。

谷歌（Google）表示，美國東部時間2025年11月12日下午，數千名用戶報告包括谷歌雲端硬碟（Google Drive）在內服務出現問題，抱怨伺服器連接、文件訪問和網站訪問方面存在問題，公司正調查原因。有香港用戶表示，香港地區也出現問題，谷歌搜尋（Google Search）引擎、Google地圖和Gmail均受影響。（Downdetector截圖）

報道指，數百人報告谷歌搜尋（Google Search）引擎、谷歌表格（Google Sheets）和谷歌文件（Google Docs）出現問題，此外還有數十單關於谷歌工作空間（Google Workspace）的報告。

下午1點45分，谷歌表示正在「調查 Google雲端硬碟、Google試算表和Google文件的存取問題」，這些問題大約從中午開始出現。

Google Workspace狀態資訊中心顯示，目前沒有可用的解決方法。