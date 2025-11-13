FBI局長證實上週訪華達協議　促成中國加強監管芬太尼原料化學品

美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）11月12日表示，為打擊鴉片類藥物芬太尼（fentanyl），中國已與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 達成協議，將對生產芬太尼的化學原料加強監管。帕特爾證實，該協議是他上週訪問北京達成的成果。而在此前，特朗普上個月曾在韓國與中國國家主席習近平舉行峰會，談及打擊芬太尼的議題。



圖為2025年11月12日，美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）在白宮出席記者會，旁為白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）。 （Reuters）

帕特爾在記者會上稱，中國已指定所有13種芬太尼原料為「易製毒化學品」，並同意管控7家生產這些原料的化學品公司。他表示，協議得益自特朗普幾星期前與習近平的會面。帕特爾宣稱，從本質上講，特朗普切斷了芬太尼的生產管道，標誌「總統在阻止芬太尼禍害方面取得歷史性、史無前例的成就」。

在此之前，中國商務部10日宣布，即日起將美國、墨西哥和加拿大正式列入《特定國家（地區）目錄》，並對向這三個國家出口的13種易製毒化學品實施出口許可管理，而向其他國家和地區出口則無需申請此項許可。通知還表明，對於未列入管制清單的製毒化學品，也將對生產和出口加強監管，以防止流入非法管道。

中國宣布對美墨加三國加強易製毒化學品監管，13種芬太尼前體被列入管制清單。（Getty Images）

該通知並提醒相關單位和個人，需增強風險意識，明知某種非列管可製毒化學品及設備已被有關國家管制，未按照進口國相關法律法規要求向該國銷售、運輸、出口的，將可能面臨該國執法部門的刑事指控或制裁

特朗普上月與習近平會談後達成協議，將先前因芬太尼而對中國商品徵收的關稅減半、降至10%。特朗普在會談後告訴記者，習近平將會「竭盡全力阻止」芬太尼流向美國。